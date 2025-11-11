Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La windsurfista Iset Segura rescata in extremis a un padre y su hija de morir ahogados

Hungría otorga a la deportista catalana la Medalla de Oro al Mérito Civil tras su heroico rescate en el mar Egeo: "Una imagen que no se me va a borrar nunca", dice a Antena 3 Deportes.

Paula Fernández
Publicado:

La joven windsurfista española Iset Segura ha sido reconocida por el Gobierno de Hungría después de protagonizar un agónico rescate en Grecia. Junto a su compañero Anastasios Gapiris salvó la vida de un padre y su hija de 9 años que estuvieron a punto de morir ahogados tras ser arrastrados por la corriente.

Rescate contra el tiempo en el mar Egeo

Ocurrió el pasado mes de julio, cuando Iset Segura se encontraba entrenando en la costa griega junto a su compañero de equipo. Ambos habían terminado su sesión de wing foil y kite foil cuando un hombre se acercó desesperado pidiendo ayuda. Su esposa y otra de sus hijas observaban desde la orilla mientras el padre y la niña llevaban más de una hora desaparecidos en el mar.

Sin dudarlo, Iset y Anastasios se lanzaron al agua con sus tablas y comenzaron una intensa búsqueda. "No sabíamos si los encontraríamos y por eso fuimos tan rápido", relató la deportista catalana para Antena 3 Deportes. "El alivio cuando los vimos fue una imagen que no se me va a borrar nunca", añadió.

Tras varios minutos de angustia, consiguieron localizar a las victimas a la deriva y agotadas y lograron sacarlas a la orilla. Ninguna embarcación de salvamento había llegado aún al lugar.

Reconocimiento internacional

Este pasado sábado el presidente de Hungría, Tamás Sulyok, condecoró a Isat Segura y a Gapiris con la Medalla de Oro presidencial, el máximo reconocimiento civil del país. El acto contó con la presencia de las autoridades y de la familia rescatada, que no pudo contener la emoción al reencontrarse con sus salvadores.

