Encuentran con vida a Boro, el perro que escapó tras el accidente en Adamuz

Han localizado con vida a Boro, el perro que viajaba en el Iryoque descarriló tras impactar con el tren Alvia. Tal y como informa la cuenta fuentes profesionales a la cuenta @es.decirdiario, han encontrado a la mascota. No obstante, se detalla que aún no lo han cogido.

"El equipo profesional que se encuentra en la zona solicita que nadie se desplace al lugar del hallazgo, con el fin de evitar la saturación del área y permitir que los equipos de rescate y voluntariado, coordinados por personal con experiencia en intervención, puedan desarrollar su labor sin interferencias", detalla es.decirdiario en el post donde da a conocer la información.

Ana, la dueña de Boro: "No pude ir a buscarlo"

Su dueña, Ana, y su hermana Raquel y su cuñado a pasar unos días en Málaga. Tras el choque del tren Iryo, la mascota, que se trata de una mezcla de schnauzer y perro de agua había huido. Tras el accidente, losa bomberos se llevaron a su Raquel, pasando posteriormente a la UCI y estaba embarazada. "Yo creo que se golpeó tratando de protegerlo. Si no puedo hacer nada por ella, al menos que pueda encontrar a Boro" contó la joven a El Mundo.

"Vi a Boro al salir del tren, lo llamé y se vino conmigo, después echó a correr, pero no pude ir a buscarlo porque no podía dejar a mi hermana", relató la joven.

Asimismo, Ana hizo un llamamiento ante los medios de comunicación: "Por favor, si podéis ayudar a buscar a los animales, que tenemos muchos y son familia también".

Un amplio dispositivo para encontrar a Boro

Mientras continuaban las investigaciones y la atención a las víctimas y heridos del accidente, un voluntario operador de dron y varios grupos de personas de varias ciudades se han coordinado día y noche para tratar de localizar a la mascota de Ana.

De hecho, Pacma solicitó tanto a la subdelegación del Gobierno de Córdoba como a la Comandancia de la Guardia Civil y al Ministerio del Interior el equipo de rescate 'Rescate Animal del Sur' "para que puedan poner cámaras de fototrampeo y que también puedan poner diferentes puntos de comida para intentar localizar al animal". Asimismo, el Partido Animalista aseguró poner a disposición todos los medios buscar a Boro.

De momento, el accidente de trenes en Adamuz ha dejado 43 víctimas mortales, de las cuales 41 víctimas han sido identificadas.

