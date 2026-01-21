La dueña de una tienda de ropa laboral de Huelva y su cuñada, entre las víctimas mortales del accidente de tren en Adamuz

La Hermandad de Nuestra Señora de la Peña de Huelva confirmaba a última hora de anoche el fallecimiento de Manuela Barba, esposa de José Antonio Romero, vicepresidente de la Hermandad. El comunicado emitido en la página de Facebook de la hermandad también informaba del fallecimiento de su cuñada, Esther Matito.

Juan González, presidente de la Hermandad onubense transmitía que ambas mujeres regresaban de la capital de España tras pasar el fin de semana y asistir a un espectáculo "Manuela es muy especial para nosotros" señala el máximo representante de la hermandad.

Manuela de 71 años y natural de la Puebla de Guzmán "no solo era especial y querida por todos, Madre de la Peña, acógela en Tu regazo y dale el descanso eterno", señala el comunicado difundido en redes, también era muy conocida en la capital onubense por regentar una tienda especializada en ropa laboral situada en el Polígono Polirrosa de Huelva.

"Teníamos la esperanza que estuviera en un hospital"

De igual manera, la hermandad onubense llora la pérdida de su cuñada Esther, enfermera de profesión y que acompañaba a Manuela en el vagón número dos del Alvia cuando regresaban de Madrid. Ambas mujeres se suman a las últimas víctimas encontradas en el tren "teníamos la esperanza que estuviera en un hospital" señala el presidente de la Hermandad de la Peña.

Manoli agregan desde cofradía "no solo era la compañera de vida de nuestro Vicepresidente, era una mujer cuya presencia iluminaba nuestra Hermandad, su entrega desinteresada, su compromiso y su amor infinito hacia la Reina del Andévalo, su Virgen de la Peña, la convirtieron en una figura imprescindible para todos nosotros".

Manuela deja dos hijos, dos nietos y a su marido José Antonio Romero que han permanecido en Córdoba hasta que finalmente se confirmaba el trágico desenlace. Los cuerpos de las dos mujeres llegarán esta tarde al nuevo Tanatorio de Huelva donde serán velados y en principio mañana tendrá lugar el funeral.

La Hermandad de la Peña que tiene previsto homenajear a su hermana más adelante se despedía así de ella "Querida Manoli: te vas demasiado pronto, pero dejas una huella imborrable en el corazón de esta Huelva Peñera que hoy llora tu ausencia. Que tu devoción sea la luz que guíe a todos nosotros desde el Reino de los Cielos. Rogamos a todos los hermanos y devotos una oración por el eterno descanso de su alma. Descanse en paz".

Junto a Manuela y Esther ya son 26 los fallecidos de Huelva en el accidente ferroviario ocurrido la tarde noche del pasado domingo en Adamuz.

