Las dudas sobre el momento del choque de trenes en Adamuz: de 20 segundos de diferencia a solo 9

Han pasado casi 72 horas desde el trágico accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) y todavía se mantienen abiertas todas las hipótesis sobre las causas de la tragedia. El Gobierno insiste en que sólo se descarta el sabotaje, que todavía estamos en una fase inicial y que los trabajos son difíciles y se requiere tiempo.

Los técnicos avanzan en las labores, de forma minuciosa. Una de las incógnitas son los tiempos, los segundos que pasaron entre el descarrilamiento y el choque. El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, dijo a las pocas horas del accidente que solo hubo 20 segundos pero el ministro Óscar Puente lo reduce ahora a "menos de 9 segundos".

En medio de la investigación, ha aparecido una pieza clave, cerca de un arroyo, a unos varios metros de las vías. Se trata de un bogie, es decir, la estructura que hay debajo del vagón donde van las ruedas. Pertenece a uno de los dos trenes siniestrados. Aunque la foto ha sido difundida por el diario New York Times, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha confirmado que se ha localizado el lunes. La zona no estaba ni acordonada ni marcada.

Esa es una de las claves que investigan, otra, unas marcas que han encontrado en las ruedas de los cinco primeros convoyes del tren Iryo afectado y de los trenes que pasaron previamente por es zona. "Los dos o tres trenes que pasaron anteriormente tienen marcas similares", confirmaba este miércoles por la mañana Óscar Puente.

Más preguntas que respuestas en la investigación

La pregunta es a qué responden. "Si realmente ha habido una rotura de un carril o una soldadura, que es lo que parece ahora más probable, habrá que ver por qué cuando se hizo esa soldadura", señala Ignacio Barrón, Presidente de la Comisión Investigación de Accidentes Ferroviarios. Ahí podría estar la clave. Lo están analizando. "Si había algo sobre las vías o si era la propia vía que estaba empezando a romperse", matiza el ministro. "Eso hace que en un momento determinado una rueda salte", añade José Trigueros, Presidente de la Asociación Ingenieros de Caminos.

La Guardia Civil está examinando palmo a palmo los bajos de los trenes. "A ver si en las ruedas hay alguna traza de algún impacto previo", explica Barrón. "Es una pieza muy pesada. Un efecto prácticamente palanca que lo que hace es levantar la vía", dice Trigueros.

