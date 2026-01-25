Noticias de hoy, domingo 25 de enero de 2026

La misa por las víctimas en Adamuz, la situación ferroviaria en Cataluña y el temporal, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, domingo 25 de enero de 2026.

Así ha sido la misa homenaje a las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz

Una semana después de uno de los accidentes ferroviarios más graves ocurridos en España, que causó la muerte de 45 personas en Adamuz, el municipio ha rendido homenaje a las víctimas con una misa funeral en la Caseta Municipal. La ceremonia, presidida por el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, reunió a numerosos vecinos y familiares en un ambiente de profundo dolor.

Durante el acto, el obispo lamentó la descoordinación entre autoridades que impidió a los sacerdotes atender a los heridos en los momentos posteriores al siniestro. También se pidió por la recuperación de los afectados y por el consuelo de las familias. La misa incluyó la participación de Julio, un joven de 16 años que ayudó a las víctimas, y un emotivo recuerdo a quienes "nunca llegaron a su destino". Fernández cerró su intervención apelando a la esperanza y a la misericordia, incluso en medio de la tragedia.

Rodalies seguirá parada todo el domingo

Cinco días después del accidente de un tren de Rodalies en Gelida, que provocó la muerte de un maquinista y dejó 37 heridos, la red ferroviaria catalana continúa completamente paralizada. El servicio se ha suspendido para revisar la infraestructura y prevenir nuevos desprendimientos, en un contexto de graves problemas de seguridad.

El comisionado de la Generalitat para el traspaso de Rodalies, Pere Macias, ha admitido que no se puede garantizar al cien por cien que no vuelvan a producirse incidentes y ha recordado que la red ya funcionaba con limitaciones por las numerosas obras en curso, fruto de años de escasa inversión.

Macias no ha podido concretar cuándo se restablecerá el servicio, aunque ha explicado que el fin de semana se está utilizando para intensificar inspecciones y actuaciones urgentes. Mientras tanto, la Generalitat prioriza alternativas de transporte, reforzando autobuses y las líneas de FGC.

El comisionado ha insistido en que la solución pasa por un aumento sostenido de la inversión y por un cambio en el modelo de gestión, con el traspaso completo de Rodalies a la Generalitat. También ha señalado la descoordinación del sábado, cuando el servicio se reanudó brevemente pese a la orden de suspensión, y ha defendido la decisión del Govern de paralizarlo para reorganizar y mejorar la seguridad.

Mejora la red viaria tras el temporal, pero persisten cortes y avisos rojos por oleaje y nieve

La situación en las carreteras afectadas por la nieve y el hielo mejora de forma progresiva, aunque persisten incidencias relevantes. A media mañana del sábado, 99 vías seguían afectadas en España, con 22 completamente cerradas, todas de la red secundaria. Solo dos carreteras principales presentaban problemas leves que obligan a circular con precaución.

La mayoría de las afecciones se concentran en carreteras secundarias de varias comunidades, especialmente en zonas de montaña de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura y Navarra. La DGT recomienda extremar la precaución y consultar el estado del tráfico antes de viajar.

Mientras tanto, la borrasca Ingrid mantiene la alerta en el norte del país, con aviso rojo por fuerte temporal marítimo en Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco. Se prevén olas de hasta 10 metros y rachas de viento muy intensas, por lo que se insiste en evitar la costa. En Asturias, además, se enviarán alertas a los móviles y se ha activado el plan de emergencias.

El episodio se completa con avisos por nieve, viento y lluvia en gran parte del territorio, destacando acumulaciones importantes en el Pirineo y fuertes rachas en zonas del sureste. Canarias queda al margen del temporal más severo, aunque también registrará fuerte oleaje en sus costas.

