Encuentran el cadáver de un hombre en un contenedor de ropa en Murcia

Un hombre ha sido encontrado muerto en un contenedor de reciclaje de ropa en la calle Castilla y León, en la localidad murciana de Las Torres de Cotillas, tal y como ha confirmado el centro de coordinación de emergencias de la Región 112.

Cuando los servicios de emergencia han llegado al lugar de los hechos, soplo han podido certificar el fallecimiento del varón, cuyo cuerpo se encontraba en el interior del contenedor. El 112 recibió el aviso a las 00:32 horas y hasta el lugar se desplazaron unidades de la Policía Local, Guardia Civil, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento y sanitarios del 061.

Las circunstancias de este suceso están siendo investigadas por la Guardia Civil, que por el momento no ha facilitado más información sobre este hallazgo.

No obstante, no es la primera vez que sucede un suceso como este en Murcia.

Encuentran el cadáver de un hombre en un contenedor de reciclaje de ropa en Puente Tocinos

A principios del mes de octubre, los agentes encontraron el cadáver de un hombre en un contenedor de reciclaje de ropa situado en la pedanía murciana de Puente Tocinos. Alrededor de las 6.50 horas, una llamada de la Policía Local al Centro de Coordinación de Emergencias 112 alertó sobre un hombre con parte de su cuerpo dentro de un contenedor en la calle Mayor de Puente Tocinos, indicando además que unos vecinos habían intentado extraerlo, aunque sin éxito.

Una ambulancia con personal sanitario de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 se desplazó hasta el lugar de los hechos. A su llegada, solo pudieron certificar el fallecimiento del hombre y posteriormente, se solicitó la presencia de un forense mientras la Policía Nacional se dirigía al lugar.

Encuentran muerto a un hombre que dormía en un contenedor de ropa en el barrio de Prosperidad, en Madrid

Un hombre de 51 años ha aparecido sin vida en el interior de un contenedor de ropa en el que, aparentemente, pernoctaba. El hombre ha sido encontrado en ese contenedor para el reciclaje que se ubicaba en la plaza de Prosperidad de Madrid, junto a unos aseos públicos, tal y como informan fuentes de los servicios de Emergencias.

Tanto los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid como los equipos de Samur acudieron al lugar sobre las 13.30 horas tras la llamada de varios vecinos que llegaron a afirmar que habían visto a una persona que no se movía del contenedor. En concreto, la puerta de dicho contenedor estaba abierta, por lo que los bomberos sacaron a la víctima, ya en parada cardiorrespiratoria.

Tras sacarlo del contenedor, efectivos de Samur-Protección Civil practicaron maniobras de reanimación durante más de media hora, pero el hombre no revivió y finalmente, tuvieron que confirmar su muerte.

En un primer momento, la Policía Nacional asumió la investigación para aclarar las causas de lo sucedido, aunque las primeras informaciones apuntan a que se trata de una persona sin hogar que dormía en el interior de ese contenedor. Asimismo, confirmaron que el hombre apareció sin signos de violencia.

