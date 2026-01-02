Efemérides de hoy 2 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 2 de enero?

El 2 de enero de 2014, concluye con éxito el rescate de los 52 pasajeros del barco ruso Akadémik Shokálskiy, que había quedado atrapado en el hielo antártico desde finales de diciembre. La operación, llevada a cabo en condiciones extremas, implicó la coordinación de varios países y el uso de helicópteros para trasladar a los pasajeros hasta un rompehielos chino, en una maniobra que puso a prueba la logística internacional en uno de los entornos más hostiles del planeta.

El incidente, que comenzó como una expedición científica, se convirtió en un desafío global que atrajo la atención mediática por la complejidad del rescate y la vulnerabilidad de las rutas polares. Las autoridades destacaron la cooperación internacional como clave para evitar una tragedia, mientras expertos alertaron sobre los riesgos crecientes en la navegación antártica debido a las condiciones climáticas impredecibles. El desenlace reforzó la importancia de la preparación y la colaboración en misiones científicas en regiones extremas.

Un 2 de enero, pero de 1492, los Reyes Católicos entran en Granada tras diez años de guerra, culminando la conquista del último bastión árabe en la península ibérica. Este acontecimiento puso fin a la Reconquista y marcó el inicio de una nueva etapa en la historia de España, caracterizada por la unificación territorial bajo la Corona y la consolidación del poder real, con profundas repercusiones políticas, sociales y culturales que se extenderían durante siglos.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 2 de enero y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 2 de enero?

1762.- Inglaterra declara la guerra a España.

1843.- La ópera 'El holandés errante', de Richard Wagner, se estrena en Dresde (Alemania).

1871.- El rey de España, Amadeo de Saboya, jura la Constitución.

1918.- Incendio en el palacio real de La Granja (Segovia), en el que se pierden numerosas obras de arte.

1959.- Fidel Castro se hace con el poder en Cuba. Entran en La Habana las tropas comandadas por Camilo Cienfuegos y Ernesto 'Ché' Guevara.

1959.- La Unión Soviética lanza Luna-1, la primera sonda espacial con destino a la Luna.

1971.- Mueren 66 personas en Glasgow (Escocia, Reino Unido) al ceder una barandilla del estadio del 'Celtic' por la presión de los espectadores.

1997.- Miguel Indurain, el mejor ciclista español de todos los tiempos y uno de los mejores del mundo, anuncia su retirada del ciclismo profesional, a los 32 años.

2002.- El peronista Eduardo Duhalde asume la Presidencia de Argentina.

2007.- El Gobierno español declara roto el proceso de paz con ETA tras el atentado en la terminal 4 del aeropuerto de Barajas que costó la vida a dos personas.

2020.- Interpol ordena detener al expresidente de Nissan Motor, Carlos Ghosn, huido de Japón al Líbano.

¿Quién nació el 2 de enero?

1873.- Teresa de Lisieux, monja carmelita y santa francesa.

1882.- César Rodríguez González, cofundador y primer presidente de El Corte Inglés.

1920.- Isaac Asimov, escritor ruso divulgador de temas científicos.

1920.- Vicente Palacio Atard, historiador español.

1934.- Víctor García de la Concha, filólogo y académico español.

1947.- Elsa Baeza, cantante española nacida en Cuba.

1976.- Paz Vega, actriz española.

¿Quién murió el 2 de enero?

1819.- María Luisa, reina de España, esposa de Carlos IV.

1948.- Vicente García Huidobro, poeta chileno.

1953.- Guccio Gucci, modisto italiano.

1960.- Fausto Coppi, ciclista italiano.

2000.- María de las Mercedes de Borbón y Orleáns, madre del rey Juan Carlos I y condesa de Barcelona.

2021.- Guadalupe Grande, poeta española.

2024.- Carmen Valero, primera atleta olímpica española y considerada la mejor atleta del siglo XX.

¿Qué se celebra el 2 de enero?

Hoy, 2 de enero, se celebra el Día Internacional del Policía y Día Mundial del Introvertido.

Horóscopo del 2 de enero

Los nacidos el 2 de enero pertenecen al signo del zodiaco Capricornio.

Santoral del 2 de enero

Hoy, 2 de enero, se celebran los santos Basilio Magno, Gregorio Nacianceno, Adalardo, Marcelino y Narciso.