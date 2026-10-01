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Imagen de archivo de un vehículo de la Policía italiana

Imagen de archivo de un vehículo de la Policía italiana Europa Press

Atraco en Palermo

Encapuchados y con un hacha de hierro, así fue el violento atraco que dos jóvenes cometieron en una casa de apuestas en Palermo

Dos jóvenes de 20 y 24 años han sido detenidos por la Policía Estatal.

Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Irrumpieron en una casa de apuestas de Palermo con un hacha multiusos de hierro, encapuchados y en plena hora punta. Sus primeras palabras fueron "buenas noches" y acto seguido comenzaron a golpear el cristal antibalas de la cabina. El pánico entre los clientes y empleados fue inmediato.

Detrás del cristal estaba el único empleado que se encontraba en ese momento en la casa de apuestas y que, aterrorizado, se refugió en un armario contiguo. Ante los reiterados golpes, los atracadores consiguieron hacer un pequeño agujero en el cristal y así accedieron a alrededor de 1.700 euros, dando así por finalizado el violento atraco. Los hechos ocurrieron en la zona de Corso Tukory sobre las 20:00 horas del miércoles.

Comenzó entonces el plan de huida y fue aquí cuando empezaron los problemas. Al intentare escapar el joven que llevaba el hacha fue reducido y esposado por la policía. Su compañero fue detenido poco después, lo encontraron bajo un coche en la calle. Los arrestados tienen edades comprendidas entre 20 y 24 años.

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