Encapuchados y con un hacha de hierro, así fue el violento atraco que dos jóvenes cometieron en una casa de apuestas en Palermo

Irrumpieron en una casa de apuestas de Palermo con un hacha multiusos de hierro, encapuchados y en plena hora punta. Sus primeras palabras fueron "buenas noches" y acto seguido comenzaron a golpear el cristal antibalas de la cabina. El pánico entre los clientes y empleados fue inmediato.

Detrás del cristal estaba el único empleado que se encontraba en ese momento en la casa de apuestas y que, aterrorizado, se refugió en un armario contiguo. Ante los reiterados golpes, los atracadores consiguieron hacer un pequeño agujero en el cristal y así accedieron a alrededor de 1.700 euros, dando así por finalizado el violento atraco. Los hechos ocurrieron en la zona de Corso Tukory sobre las 20:00 horas del miércoles.

Comenzó entonces el plan de huida y fue aquí cuando empezaron los problemas. Al intentare escapar el joven que llevaba el hacha fue reducido y esposado por la policía. Su compañero fue detenido poco después, lo encontraron bajo un coche en la calle. Los arrestados tienen edades comprendidas entre 20 y 24 años.