La empresa 'Desokupa' avisa a los inquilinos ilegales de la Bonanova: "Tic tac ratitas, ya estamos allí"

Los vecinos de la Bonanova, en la parte alta de Barcelona, no pueden más. Aseguran que la situación se ha vuelto insostenible por los bloques de okupas, 'El Kubo' y 'La Ruïna', que están generando problemas en todo el barrio.

Reconocen que están asustados porque temen por sus vidas. "Son delincuentes y constantemente nos están amenazando con lo cual la sensación del barrio es de miedo y pavor", cuentan.

Desde hace semanas se han sucedido los enfrentamientos entre vecinos y 'okupas', quienes vigilan la zona de noche y de día incluso con armas como hachas y palos.

La tensión puede aumentar este próximo jueves puesto que una empresa que se dedica a hacer desalojos, 'Desokupa', ha anunciado que ese día desplegará en la zona 50 de sus trabajadores para acceder a los dos bloques y sacar a los 'okupas'.

"Pequeños roedores no tengáis miedo, hoy no vamos a entrar. Tic tac ratitas, que sepáis que ya estamos en la zona", avisa el portavoz la empresa, Daniel Esteve, quien aclara que no pretendern crear altercados. "No hemos venido a Barcelona a cometer delitos, sino a intentar solucionar. Si la policía nos dice que nos paremos en una calle, nos pararemos", explica.

Esta una empresa de desokupación quiere además manifestarse en la calle, aunque no estarán solos porque los 'okupas' han anunciado que también ellos estarán para defenderse. "Son violentos, preparan cócteles molotov", indican algunos vecinos.

Mientras, la policía catalana se mantiene alerta y está preparando un gran dispositivo con decenas de agentes antidisturbios para evitar enfrentamientos.

Un desalojo paralizado

Los 'okupas' llevan en la zona14 años y los vecinos esperan que un juez decida el desalojo cuanto antes. El pasado 23 de marzo hubo un intento. Ese día se programó un desalojo judicial de uno de los dos bloques habitados ilegalmente.

Los Mossos tenían orden de entrar con equipos de orden público de la Brigada Móvil, sin embargo en el último momento se detuvo el desahucio. Es por ello que los vecinos comenzaron a salir a la calle para pedir soluciones.