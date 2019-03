La empresa de catering del hospital de Navarra podría ser sancionada por su pésimo servicio

Los menús están mal cocinados, se sirven frios y, en ocasiones, no se respetan las dietas de los enfermos. Habas mal cocidas, una arandela en una hamburguesa y hasta caracoles en las verduras son algunas de las deficiencias de las que pacientes y personal sanitario de Navarra se siguen quejando.

Estas quejas se suman a las que la empresa Mediterránea Catering ha venido recibiendo desde principios de este año, fecha en la que se hizo cargo de la gestión del servicio.



Ya entonces se abrieron varios expedientes sancionadores por denuncias como puré congelado, raciones insuficientes e incluso dietas que no se ajustaban a la salud de los pacientes. Esto le ha supuesto a la empresa una multa de 50.000 euros. Además, se ha contratado a una empresa intermediaria para controlar el servicio prestado al paciente.



Según el departamento de Salud todavía se siguen detectando errores relacionados principalmente con la temperatura de los alimentos por lo que se ha iniciado un proceso de apercibimiento y no descartan abrir un nuevo expediente si no se corrigen antes de que finalice este mes.