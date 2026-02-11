Afectados de la DANA llevarán a Andalucía 7.000 kilos de ayuda humanitaria tras el temporal

El poble salva el poble. El pueblo salva al pueblo. Esta expresión se convirtió en lema en las localidades afectadas por la catastrófica DANA del 29 de octubre de 2024 que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia. La solidaridad que recibieron los damnificados desde todas partes fue tan inmensa que resulta difícil encontrar un adjetivo que la describa.

La ayuda nació espontáneamente de la ciudadanía y surgieron iniciativas positivas que continúan a día de hoy. Una de ellas es Nave Albal. Como nos ha contado Ana Isabel Martínez, coordinadora del proyecto, "empezamos cuatro amigos repartiendo comida puerta por puerta a quien lo necesitaba cuando todo era barro". Poco a poco fueron tejiendo una red de voluntariado para sacar adelante la reconstrucción del vecindario. Ahora cuentan con un local alquilado que mantienen con sus propios recursos donde almacenan y organizan las donaciones que les siguen llegando de comida y bienes de primera necesidad. "Actualmente ayudamos a 300 familias de las poblaciones afectadas por la DANA", ha explicado Martínez. El sostén de Nave Albal es fundamental para estas personas.

Gestionando este proyecto, entre palés y cajas también encontramos a Juani, Rosa y Carmen. Ellas sufrieron la riada en primera persona. Las tres reconocen que sus vidas nunca volverán a ser las mismas. Y las tres han decidido dedicar su tiempo y su esfuerzo a ayudar a los demás. Rosa ha explicado que su labor sigue siendo todavía "muy necesaria" porque "hay mucha gente que sigue durmiendo en el suelo".

En cuanto supieron lo que estaba ocurriendo en Andalucía les vinieron los peores recuerdos a la cabeza e inmediatamente después el impulso de hacer algo para ayudar. Así que decidieron hacer un llamamiento en redes sociales para poder hacer una caravana. En un tiempo récord han logrado sumar "ocho palés con 7.000 kilos de ayuda humanitaria", ha explicado Martínez visiblemente emocionada. A la expedición solidaria, además, se va a sumar un equipo de seis bomberos de la ONG 'Bombers pel Món'.

Nave Albal es un hervidero de solidaridad. Las puertas están siempre abiertas para recibir donaciones. Se acercan unas vecinas para preguntar para entregar donaciones al mismo tiempo que llega Gabriela, taxista y vecina de Alfafar. Aparca su taxi en la entrada del local y saca del maletero varias escobas de gran tamaño. Le preguntamos y nos cuenta que han recibido "mucha ayuda de Andalucía" y ahora están uniéndose "juntando cosas para poder llevarles". Minutos más tarde aparece Jose con su coche y un remolque. Según nos confiesa vio el llamamiento de Ana Isabel por redes sociales para ayudar a los andaluces y no lo dudó. "Gracias a la empatía de las buenas personas he logrado este remolque y con mi propio coche bajaré para llevar la ayuda", ha indicado.

"Vamos a ayudar como nos ayudaron a nosotros", han insistido las voluntarias con las que hemos hablado. En unas horas pondrán rumbo a Andalucía con mantas, camas, máquinas hidrolimpiadoras, escobas, lejía y mochos, entre otros productos. El viernes tienen previsto llegar a varias poblaciones afectadas por las lluvias e inundaciones de Granada donde, seguramente, serán recibidos con los brazos abiertos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.