Vídeo | Las increíbles imágenes de unas ovejas a las que le sale césped entre la lana

Un pastor ha denunciado a través de las redes sociales un caso nunca visto: ovejas a las que les sale hierba de la lana.

Martín, un pastor de Mijares (Ávila) y el dueño de los animales, mostró lo que les estaba pasando. Y es que ha llovido tanto que a sus ovejas les ha crecido hierba entre la lana.

Ni siquiera Martín es capaz de encontrarle el sentido a lo ocurrido; pero cree que se debe a que las ovejas tenían semillas entre la lana. Debido a las fuertes lluvias, decidió resguardarlas en el granero, y puede que alguna semilla se les quedase enganchada. "Se conoce que les caen semillas de heno encima", señala el pastor.

Los temporales de fuertes lluvias continúan dejando imágenes que bien podrían parecer generadas con inteligencia artificial como esta, ovejas que más que de un tono claro, son de color verde.

