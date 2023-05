La emotiva felicitación de la hermana de Elena Huelva en el día de su cumpleaños: "Echo de menos todo de ti"

Este domingo 21 de mayo, Elena Huelva cumpliría 21 años. La joven murió el pasado 3 de enero tras varios años luchando contra el cáncer que padecía. Hoy, cuatro meses después, su hermana ha compartido emotiva felicitación en el que sería el día de su cumpleaños.

La joven ha apuntado que Elena llegó a sus vidas para "llenarla de luz y de mucho amor". "Echo de menos todo de ti, absolutamente todo. No me creo aún que la vida haya sido tan injusta", escribe la joven.

Lee aquí la felicitación

No sé cómo empezarte a escribir este año. Sólo me sale darte las gracias, por todo. No te elegí como hermana, pero te hubiera elegido en esta y en todas las vidas. He querido hacer un pequeño resumen de momentos que he visto aleatorios de tantos que tenemos juntas. Solo me sale una sonrisa al verlos y al pensar en todas las anécdotas de detrás de esos videos, de tus ocurrencias, tu humor, mis tonterías y nuestras conversaciones.

Echo de menos todo de ti, absolutamente todo. No me creo aún que la vida haya sido tan injusta de no dejarte seguir disfrutando de tu vida, esa que tanto amabas, aunque te lo hubieran puesto muy difícil, amabas la vida. Desde los pequeños detalles, cotidianos, hasta las cosas más extraordinarias que has vivido. Entendiste de qué va la vida.

Recuerdo que en una felicitación por mi cumpleaños pusiste que te llenaba de orgullo saber que en un futuro tus hijos me llamarían tita, no te imaginas el orgullo que será para mi eso. Tengo en mi cabeza y en mi corazón todo lo que hablamos, no me olvido de nada. Dijimos siempre juntas, pero esta injusta vida nos quiere tan juntas que estás en mi.

Hoy 21 años, el 21 de mayo de 2002 llegaste a nuestras vidas para llenarla de luz y de mucho amor. Esa luz y ese amor sigue aquí, era tanto que has dejado mucho aquí.

Aquí está todo más triste desde que te fuiste, pero los momentos mágicos en los que me haces ver que sigues aquí de alguna forma me ayudan a seguir. Gracias por eso también.

Hoy hubieras dicho que qué día más feo porque está lloviendo aquí en Sevilla, pero ya te hubieras encargado tú de que saliera luego un precioso arcoiris

¿Qué es el sarcoma de Ewing?

En un primer momento, Elena fue diagnosticada de ciática y, posteriormente, le encontraron un sarcoma de Ewing con metástasis en los pulmones.

El sarcoma de Ewing es un tumor óseo maligno que se forma en el hueso o en el tejido suave. Afecta principalmente a los adolescentes y adultos jóvenes. Esta enfermedad puede aparecer en los huesos de las piernas, los brazos, los pies, las manos, la pared torácica, la pelvis, la columna vertebral o el cráneo. Incluso es posible que el sarcoma de Ewing se encuentre en el tejido blando del tronco, los brazos, las piernas, la cabeza, el cuello, el retroperitoneo (la parte posterior del abdomen detrás del tejido que reviste la pared abdominal y cubre la mayoría de los órganos del abdomen) u otras zonas.