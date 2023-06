La emocionante despedida de Rafa, hermano del pequeño Martín: "Te juro que pensaba que lo conseguiríamos"

Tras la muerte de Martín, el pequeño murciano de 8 años que se ganó el cariño de todos en su lucha contra el cáncer que sufría desde el pasado octubre, son muchos los que han dedicado emotivas palabras y muestras de cariño para acompañar a la familia en tan duro momento. Una de las más especiales ha sido la de su hermano mayor, Rafa, quien no se ha separado de su "tesoro", tal y como él le llama, en un solo momento. Además, ha luchado de manera incansable por buscar financiación para la investigación del cáncer que padecía Martín.

"Vuela alto como un Charizard. Como el dragón que siempre has sido. Deja el peso con nosotros y ve al sitio donde solo están los mejores", comienza diciendo Rafa en un post de Instagram donde se pueden ver sus manos unidas. El joven inició una batalla contra el cáncer a la vez que su hermano pequeño bajo el lema de 'Martín no puede solo' con el principal objetivo de conseguir financiación para la lucha contra el cáncer de Martín, un glioma difuso de línea media con mutación H3 QM27, enfermedad que suele presentar una esperanza de vida de unos cinco años y que predomina más en niños que en adultos.

"Te juro que pensaba que lo conseguiríamos"

"Mi sueño. Mi alegría. Descansa mi vida que te lo has ganado. Te has dejado todo aquí todo. Nos has enseñado lo más grande del mundo. El amor. La inocencia. Las ganas. La sencillez. Te has ido en paz, tranquilo y con todos de la mano. Sabemos que tu ejemplo y lucha ayudará a otros como tú. A los que vendrán. Por que tú ya eres eterno. Tú ya estás regodeándote con los que son para siempre. Y eso no lo pueden decir todos. Te quiero mi vida", confiesa, a la vez que se lamenta por no haber conseguido su principal objetivo, la cura de la enfermedad: "Lo siento. Te juro que pensaba que lo conseguiríamos. Te juro que pensaba que con todo esto podría darte una alternativa. Pero llegamos tarde. O no llegamos. Lo siento mucho mi dragón. Pero te prometo que esto no va a quedar en saco roto. Tú tete te promete que tu nombre estará entre los más grandes. Martin Álvarez Muelas. El niño que lo dio todo por los demás".

Una carta al presidente del Gobierno

En su incansable lucha, la familia de Martín envió una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para poner en su conocimiento la situación del pequeño y solicitar la ayuda de las instituciones. La respuesta fue una carta "en nombre del presiente". "Queremos decirle que ni su hijo ni usted están solos porque el sistema sanitario de nuestro país es uno de los mejores del mundo, eso juega a favor de Martín. (...) "Somos conscientes de que investigar es la única acción con la que realmente podremos combatir el cáncer, porque invertir en salud es una garantía para la sociedad del presente y del futuro. Por todo eso, los últimos presupuestos del Estado duplican la inversión en ciencia e innovación respecto a 2022", es tan solo una parte de la carta que la familia ha publicado en redes sociales.

"No queremos cartas diplomáticas ni cartas tipo"

Una respuesta ante la que el hermano del menor considera: "No entiendo la respuesta. No entiendo la mentira. No se como se puede intentar quedar bien de esta manera. España no tiene compromiso ninguno con el cáncer pediátrico. Y al presidente supuestamente le importa mucho el tema. Por eso cierran ensayos. Por eso los investigadores se van fuera. Por eso llevamos 7 meses buscando una esperanza. Mentiras y más mentiras. (...) No queremos cartas diplomáticas ni cartas tipo. QUEREMOS ACCIONES REALES Y RÁPIDAS. Basta ya. Hemos escrito a medio mundo, a todas vuestras instituciones y esta es la respuesta, mentiras y más mentiras".