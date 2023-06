Muere Martín, el niño de 8 años de Murcia con cáncer al que Frank de la Jungla visitó

El pequeño Martín de 8 años, que movilizó a la sociedad murciana en su lucha contra el cáncer, ha muerto este viernes, tal y como ha comunicado la familia en redes sociales. "Martín nos dejó anoche. Anoche ganó sus alas. Esas que son eternas. Desde aquí quiero dar las gracias a todas las personas que nos han acompañado y ayudado en este proceso. El velatorio será en Padre Jesús de Espinardo, Murcia. Todos los que queráis dar el pésame a la familia sois bien recibidos. muchísimas gracias a todos", escribía el hermano del pequeño, Rafael López Muelas, en una historia de Instagram.

Se trata de una enfermedad con un pronóstico "muy muy malo", tal y como explica la familia en la petición que iniciaron en 'Change.org' con la finalidad de dar visibilidad a la necesidad de investigación para hallar la cura de este tipo de enfermedades. La esperanza de vida del glioma difuso de línea media suele ser muy corta, de unos cinco años tras el diagnóstico y se da, sobre todo, en niños de 5 a 10 años.

La familia de Martín, que vive en Molina de Segura, Murcia, se volcó desde el pasado octubre, momento en el que su vida cambió para siempre. El deterioro del pequeño fue muy rápido, "en octubre, cuando le detectaron el tumor, podía andar y hacer una vida normal. Ahora, no puede moverse de la cama. Hay días que ni siquiera puede abrir los ojos y tenemos que ir corriendo al hospital", explicaba su hermano, fiel acompañante durante la enfermedad.

"Cada año se diagnostican más de 1000 casos de cáncer infantil. No son solo números, son niños como mi hermano Martín que necesitan que se abran vías de investigación con urgencia porque para muchos ya llegamos tarde. No pienso quedarme de brazos cruzados mientras mi hermano y otros niños se encuentran en esta situación porque no se invierte suficiente en investigación. Por favor, ayudadnos a que esta pesadilla sirva de algo pidiendo al Ministerio de Ciencia e Innovación una mayor inversión en cáncer infantil, especialmente aquellos con menor esperanza de vida" escribía en la petición.

Entre las primeras reacciones públicas al fallecimiento del pequeño, se encuentra la de Frank Cuesta, quien se desplazó hasta la localidad murciana para hacerle una visita hace pocos días. "Desde aquí quiero mandarles un grandísimo abrazo a toda la familia de Martin. No puedo decir más que conocerle a él y a toda su familia ha sido un regalo y una lección de vida!!".

Glioma difuso de línea media

El glioma difuso de línea media es un tumor primario del sistema nervioso central (SNC), es decir, que comienza en el cerebro o la médula espinal. Es un subtipo poco común de tumor glial. Al tratarse de un tumor de grado IV es maligno y de crecimiento rápido. Aunque también se da en adultos, es más habitual en niños. Las causas por las que se origina este tipo de tumor se desconocen.

En cuanto al tratamiento, lo primero suele ser la cirugía, cuyo objetivo es obtener tejido para determinar el tipo del tumor y tratar de extirpar la mayor cantidad posible sin que se den más síntomas. Al tratarse de zonas delicadas como tronco encefálico, el tálamo y la médula espinal, la cirugía en estas áreas puede provocar una pérdida de funcionamiento grave.

Habitualmente, el glioma difuso de línea media precisa tratamientos adicionales, entre los posibles se incluyen la radiación, la quimioterapia o la participación en ensayos clínicos. En la mayoría de casos, se da radioterapia después de la cirugía, aunque también es posible que se administre quimioterapia. A pesar de esto, no hay un tratamiento 'estándar', por lo que se debe adaptar a cada paciente.