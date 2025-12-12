La borrasca Emilia marcará el fin de semana con lluvias, viento y nieve en Canarias, avisa Mercedes Martín

Este viernes, un frente atlántico ha abierto el episodio de inestabilidad con lluvias abundantes en el oeste peninsular, antes de que la borrasca Emilia, situada al suroeste de la Península, refuerce la situación entre el sábado y el domingo.

Los acumulados más destacados hasta primera hora de la tarde se concentran en el oeste y noroeste peninsular, con registros superiores a los 30 l/m² en puntos de Cáceres y valores cercanos a los 25 l/m² en Galicia, especialmente en la fachada atlántica. En Andalucía, las lluvias ya han dejado acumulados relevantes en Málaga y Huelva, y a lo largo del día tenderán a extenderse hacia el Estrecho.

En Canarias, los cielos permanecen nubosos o cubiertos, con precipitaciones persistentes en el norte de las islas montañosas y acumulados ya significativos. Al final del día podrían intensificarse en las islas orientales, con tormentas puntuales. El viento del norte sopla con rachas fuertes, especialmente en zonas expuestas.

La nieve aparece en el noroeste peninsular por encima de los 1.500–1.800 metros, mientras que en Canarias lo hace a partir de los 2.000 metros. Las temperaturas máximas descienden de forma generalizada, mientras que las mínimas suben en la mitad occidental.

Sábado

La formación de la borrasca Emilia al suroeste peninsular provocará un claro aumento de la inestabilidad en Canarias, el sur peninsular y el Mediterráneo. Para mañana sábado los cielos estarán muy cubiertos y se esperan precipitaciones en ambos archipiélagos, el sur de Andalucía, Ceuta, Melilla y buena parte del tercio oriental.

Los acumulados más importantes se concentrarán en Cádiz, Ceuta, Málaga y, especialmente, en el norte de las islas montañosas de Canarias, donde las lluvias podrán ser fuertes, persistentes y acompañadas de tormenta. De forma puntual, los registros podrían superar los 100 litros por metro cuadrado.

La cota de nieve en Canarias se situará entre 1.700 y 2.000 metros, con descensos puntuales hasta los 1.400 metros. Las temperaturas máximas subirán en la mitad occidental peninsular y bajarán de forma acusada en el archipiélago. El viento soplará con fuerza en Canarias y se intensificará el levante en el Estrecho y Alborán.

La previsión del sábado, 13 de diciembre | Antena 3 Noticias

Domingo

La inestabilidad continuará el domingo, con Emilia aún activa al suroeste de la Península. Las nubes se desplazarán hacia el nordeste y, aunque en Canarias tenderán a abrirse claros, las precipitaciones seguirán afectando a ambos archipiélagos, el Estrecho, Alborán y gran parte del tercio oriental peninsular.

Las lluvias podrán ser fuertes y venir acompañadas de tormenta e incluso de granizo ocasional, sobre todo en la fachada mediterránea y en el norte de las islas canarias montañosas. En estas zonas, la nieve será probable por encima de los 2.000 metros.

Persistirán las nieblas en áreas del interior y las heladas seguirán siendo débiles en zonas de montaña de la mitad norte. Los vientos tenderán a perder intensidad, aunque en el Estrecho y Alborán aún se esperan intervalos de levante fuerte.

La previsión del domingo, 14 de diciembre | Antena 3 Noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.