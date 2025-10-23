Embargan el sueldo de Ana Julia Quezada para pagar la indemnización a los padres de Gabriel Cruz

Seis años después del crimen que conmocionó a toda España, la Audiencia Provincial de Almería ha ordenado el embargo del peculio penitenciario de Ana Julia Quezada, condenada a prisión permanente revisable por el asesinato de Gabriel Cruz, el niño de ocho años al que mató en 2018.

La medida pretende destinar los fondos que la reclusa acumula en su cuenta de la prisión de Brieva (Ávila) al pago de la indemnización de 500.000 euros impuesta por la sentencia a los padres del menor, Patricia Ramírez y Ángel Cruz. Hasta el momento, Quezada solo ha abonado 467 euros.

El decreto judicial autoriza el embargo de todas las cantidades depositadas en el peculio de la interna, tanto las procedentes de su trabajo dentro del centro penitenciario como las aportaciones externas. Además, la resolución amplía la medida a cualquier pensión, asignación o ingreso que pueda percibir por cualquier concepto.

La iniciativa partió de Verónica Guerrero, abogada de la madre de Gabriel, quien solicitó la ejecución forzosa de la sentencia ante el impago prolongado de la condenada.

Quezada recurrió la decisión del juzgado

Por su parte, la defensa de Quezada ha recurrido la decisión judicial alegando que parte del dinero embargado no procede de su salario, sino de las ayudas económicas que le envían familiares y allegados para cubrir sus necesidades básicas dentro de la cárcel.

En su escrito, Guerrero recuerda que la normativa penitenciaria no establece una inembargabilidad general sobre el peculio, sino que permite su intervención para el cumplimiento de las responsabilidades civiles derivadas de un delito.

