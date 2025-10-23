Una 'estafa real' en Valdesoto: piden dinero a cambio de comer con la Familia Real

Valdesoto ha sido elegido el Pueblo Ejemplar de este año 2025, pero sus vecinos han sufrido un comportamiento muy poco ejemplar los días previos a la visita de la Familia Real. Se ha detectado un intento de estafa a varios de sus habitantes a los que se les ha pedido dinero a cambio de poder asistir a la comida popular en la que el pueblo compartirá mesa y mantel con los Reyes y sus hijas. Una cita muy esperada en este rincón asturiano en la que sus vecinos tendrán la oportunidad de compartir un día inolvidable con la Corona.

Valdesoto ultima los preparativos para que este sábado sea el pueblo más admirado y envidiado de todo el Principado de Asturias. El ser elegido Pueblo Ejemplar en el año 2025 le da derecho a recibir la visita de la Familia Real el día después de la entrega de los premios Princesa de Asturias, un momento que pasa a la historia de cada uno de los municipios galardonados. Una jornada que finaliza con una comida multitudinaria a la que asisten los Reyes y sus hijas. Pero estos días previos preparando la visita real se han visto alterados por un intento de estafa detectado entre algunos de los vecinos relacionada precisamente con ese almuerzo popular.

Cada vivienda de Valdesoto ha recibido una invitación de Casas Real para participar en la comida. Por limitaciones de aforo solo podrá acudir una persona de las empadronadas en dicha vivienda. Y es ahí donde la picaresca ha entrado en juego. Un desconocido ha ido recorriendo algunas casas ofreciendo la posibilidad de invitaciones extra a cambio de una cantidad de dinero que no ha trascendido. Se desconoce cuántos vecinos han caído en la trampa. Lo que es un hecho es que esa posibilidad de contar con más de una invitación por cada hogar va en contra de las normas que ha indicado desde la organización de la Fundación Princesa de Asturias sobre la asistencia al evento.

Las redes sociales dieron la alerta

La noticia se propagó en cuestión de horas por las redes sociales. Varias asociaciones y agrupaciones locales advirtieron en sus publicaciones de la fechoría, tratando de advertir a los vecinos más confiados de que si alguien les ofrece una entrada a cambio de dinero se trata de una estafa.

Victoria López, de la Asociación de Vecinos La Seronda de Valdesoto, explica que en cuanto les llegó la noticia se apresuraron a comunicárselo a la mayoría de los vecinos a través de sus cuentas de Facebook e Instagram, en un mensaje en el que advertían de los hechos y recordando que "ni la Fundación ni la Casa Real ni ninguna otra entidad solicitará dinero para ninguna de las actividades que se van a llevar a cabo", al tiempo que recomiendan acudir a la Guardia Civil en caso de recibir esta visita en casa.

La presión popular ha tenido efecto ya que por el momento no se ha tenido constancia de nuevos intentos de perpetrar esa estafa y ningún vecino ha denunciado ser víctima de ella.

