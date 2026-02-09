Efemérides de hoy 9 de febrero de 2026: ¿Qué pasó el 9 de febrero?

El 9 de febrero de 2005, Tony Blair, primer ministro británico, pide perdón a “los Cuatro de Guildford”, quienes fueron encarcelados por un atentado terrorista del IRA que no habían cometido. Fue uno de los mayores escándalos judiciales de la historia de Reino Unido, las autoridades británicas torturaron y extorsionaron a cuatro personas inocentes para que confesaran ser responsables de un crimen que nada tenía que ver con ellos. La policía fabricó un relato que puso como cabecilla de la operación a Gerry Conlon, teniendo bajo su mando Paul Hill, Patrick Armstrong y Carole Richardson, quienes, según la versión de los investigadores, colocaron y activaron los explosivos que detonaron en dos pubs de la localidad inglesa de Guildford, dejando cinco muertos y 65 heridos.

El caso provocó una reacción en cadena que salpicaría directamente a la familia de Conlon, su padre Giussepe sería detenido cuando viajaba a Londres con el objetivo de defender la inocencia de su hijo. No fue el único, toda la familia de su tía materna, Anne Maguire, sería acusada de ser quienes fabricaron las bombas que se usaron en el atentado, a quienes la prensa británica denominó como “los Siete de Maguire”.

La “verdadera” justicia no llegaría hasta 1989, cuando el tribunal de apelaciones de Londres anuló las sentencias, quince años después de que hubieran sido encerrados, quince años de su vida que nunca podrían recuperar.

Un 9 de febrero, pero de 2020, la película surcoreana “Parásitos” pasa a la historia del cine al ser la primera cinta de habla no inglesa en ganar en la categoría de “mejor película” de los premios Óscar. El director y guionista del film, Bong Joon-Ho, quien ya tenía trabajos notables como “Memorias de un asesino” o “Snowpiercer”, se coronó en una gala en la que recibió las estatuillas que daban reconocimiento a su trabajo creativo dentro de la película: “mejor director” y “mejor guion”. La comedia negra caló en gran parte de los espectadores de todo el mundo, abriendo una puerta a historias provenientes de otras culturas, fuera de la hegemonía hollywoodiense.

¿Qué pasó el 9 de febrero?

1849.- Proclamación de la República Romana, un modelo democrático que duró cinco meses y que supuso la abolición del poder temporal de los Papas.

1928.- El general nicaragüense Augusto Cesar Sandino emprende una ofensiva militar contra las tropas estadounidenses y proclama la República de Nueva Segovia.

1934.- Grecia, Turquía, Rumanía y Yugoslavia firman el Pacto Balcánico para garantizar la seguridad en las fronteras.

1942.- Un incendio destruye el trasatlántico francés "Normandie", anclado en el puerto Nueva York.

1962.- España solicita formalmente su adhesión a la Comunidad Económica Europea (CEE).

1991.- Aprobada en plebiscito la independencia de Lituania de la URSS.

1995.- Israel se retira del territorio jordano, ocupado desde 1967, en el sur del valle de Araba.

2004.- Mozilla rebautiza el navegador Firebird como Firefox.

2009.- Facebook lanza su botón "Me gusta".

2014.- Suiza aprueba en referéndum limitar la entrada de emigrantes de la UE a su mercado laboral.

2023.- El escritor hispano-peruano, Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, ingresa en la Academia Francesa, lo que le convierte en el primer escritor en español que ingresa en esa institución.

¿Quién nació el 9 de febrero?

1926.- Garret Fitzgerald, político irlandés.

1931.- Thomas Bernhard, escritor, poeta y dramaturgo austríaco.

1942.- Manuel Castells, sociólogo, profesor universitario que fue ministro español.

1945.- Mia Farrow, actriz estadounidense.

1964.- Ernesto Valverde, futbolista y entrenador español.

1976.- Charlie Day, actor, productor y guionista estadounidense.

1997.- Abbie Hern, actriz británica.

¿Quién murió el 9 de febrero?

1977.- Reina Alia de Jordania, tercera esposa del rey Hussein.

1981.- Bill Haley, compositor estadounidense, uno de los precursores del rock.

1994.- Howard M. Temin, genetista estadounidense, Nobel de Medicina.

2002.- Princesa Margarita, aristócrata británica, hermana de la reina Isabel II de Inglaterra.

2006.- Ron Greenwood, jugador y seleccionador de fútbol inglés.

2020.- David Gistau, periodista español.

2022.- Alicia Hermida, actriz española.

¿Qué se celebra el 9 de febrero?

Hoy, 9 de febrero, se celebra el Día Mundial de la Pizza.

Horóscopo del 9 de febrero

Los nacidos el 9 de febrero pertenecen al signo del zodiaco Acuario.

Santoral del 9 de febrero

Hoy, 9 de febrero, se celebra Santa Apolonia de Alejandría.