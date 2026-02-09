Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Homenaje UME

Sentido homenaje de los vecinos de El Palmar de Troya a la UME por su ayuda durante el temporal

Los vecinos de El Palmar de Troya han querido agradecer a los efectivos de la UME todo el trabajo realizado durante los días del temporal.

Homenaje a la UME en el Palmar de Troya

Sentido homenaje de los vecinos de El Palmar de Troya a la UME por su ayuda durante el temporal | Antena 3 Noticias

Publicidad

Miriam Vázquez
Publicado:

Los vecinos de El Palmar de Troya en Sevilla han querido rendir un sentido homenaje a los efectivos de la UME que durante estos días ha estado ayudándolos con los estragos del temporal. Con aplausos y gritos de reconocimiento no se han cansado de darles las gracias.

Desde el primer día de las borrascas que se han ido sucediendo, el 27 de enero, se han gestionado 10.925 incidencias en Andalucía. Se ha iniciado la fase de realojo de las personas que durante estos días atrás en determinadas poblaciones tuvieron que marcharse de sus casas. Pero, desde la Junta se ha recordado que "que salga el sol y hayamos visto hoy sol no nos puede llevar en ningún caso ni a la relajación ni a pensar que todo se ha acabado".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

Efemérides de hoy 8 de febrero 2026: ¿Qué pasó el 8 de febrero?

Efemérides de hoy 8 de febrero 2026: Google lanza Google Maps

Publicidad

Sociedad

Homenaje a la UME en el Palmar de Troya

Sentido homenaje de los vecinos de El Palmar de Troya a la UME por su ayuda durante el temporal

Efemérides de hoy 9 de febrero de 2026: Tony Blair pide perdón a los cuatro de Guilford

Efemérides de hoy 9 de febrero de 2026: ¿Qué pasó el 9 de febrero?

La Aemet mantiene la alerta por deshielos y nieve este lunes en Ávila, Segovia, León y Zamora

La Aemet mantiene la alerta por deshielos y nieve en Ávila, Segovia, León y Zamora

La condena de convivir con un narcopiso
Narcopisos

La condena de convivir con un narcopiso: "Si me denuncias, iré a la cárcel, pero fuera queda mi familia para matar a los chivatos"

Situación en Ubrique
Borrasca Marta

Ubrique comienza a recuperar la normalidad, pero mantiene la máxima vigilancia ante nuevos riesgos de inundación

Desalojos UME
TEMPORAL

Ronda se desborda de solidaridad con los evacuados de Benaoján y Grazalema

La respuesta ciudadana en Ronda ante la llegada de vecinos desalojados de Grazalema y Benaoján ha sido tan masiva que el Ayuntamiento ha solicitado detener, por ahora, la donación de ropa.

Carnaval canino 2026
Carnaval canino

'Arepa', una perra mestiza de 4 años, se convierte en la "reina" del Carnaval canino de Las Palmas de Gran Canaria

Esta participante veterana se ha convertido en la mascota del Carnaval con la fantasía "¡Pero qué perra la tragaperra!".

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

Muere una persona por arma blanca en una reyerta con, al menos, seis personas implicadas en Córdoba

Muralla romana de Lugo

Imágenes | Cae una parte de la Muralla romana de Lugo por el temporal

Imagen de la Audiencia Provincial de Jaén

Una joven reconoce que mintió y denunció a su padre por violarla cuando tenía 10 años presionada por su madre

Publicidad