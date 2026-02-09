Sentido homenaje de los vecinos de El Palmar de Troya a la UME por su ayuda durante el temporal

Los vecinos de El Palmar de Troya en Sevilla han querido rendir un sentido homenaje a los efectivos de la UME que durante estos días ha estado ayudándolos con los estragos del temporal. Con aplausos y gritos de reconocimiento no se han cansado de darles las gracias.

Desde el primer día de las borrascas que se han ido sucediendo, el 27 de enero, se han gestionado 10.925 incidencias en Andalucía. Se ha iniciado la fase de realojo de las personas que durante estos días atrás en determinadas poblaciones tuvieron que marcharse de sus casas. Pero, desde la Junta se ha recordado que "que salga el sol y hayamos visto hoy sol no nos puede llevar en ningún caso ni a la relajación ni a pensar que todo se ha acabado".

