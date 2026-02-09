Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El hombre que mató a su vecino en Catarroja le disparó con una escopeta tras discutir por el volumen de la música

Vecinos del edificio apuntan que escucharon la trifulca, aunque no presenciaron los hechos.

El edificio en el que ocurrieron los hechos

Ángela Clemente
Publicado:

Este domingo por la mañana, un hombre de 46 años moría en un edificio de la calle Charco de Catarroja como consecuencia de disparos de arma de fuego. Los vecinos de la finca apuntan a una discusión entre dos vecinos por el volumen de la música como origen del suceso.

Fue sobre las 11:56 horas cuando se avisó al CICU de lapresencia de un hombre herido, por lo que hasta el lugar se movilizó una unidad del SAMU, cuyo equipo médico solo pudo certificar la muerte del herido.

Aunque en un primer momento, se apuntaba a la posibilidad de que el presunto autor de los disparos se hubiera podido atrincherar en la vivienda, finalmente se comprobó que había huido del lugar, al que regresó un par de horas después para entregarse a los agentes.

Un disparo accidental

Según precisa el medio 'Levante EMV', el hombre que habría matado a su vecino de un tiro de escopeta alegó en su primera conversación con los agentes tras entregarse que el disparo se produjo de manera accidental tras un forcejeo entre ambos.

Fue horas después de producirse el suceso, precisa el citado medio, mientras los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Catarroja rodeaban el edificio y los especialistas de Homicidios y del laboratorio de Criminalística trabajaban en el interior de la finca, cuando el presunto asesino se personó en la calle Charco, acompañado de su pareja y el padre de ella.

Este hombre habló con los agentes de Homicidios de la Guardia Civil y se identificó señalando que quería entregarse. El hombre fue trasladado al cuartel de la Guardia Civil de Alfafar-Catarroja, donde quedó ingresado en un calabozo tras serle leídos sus derechos en calidad de detenido por un delito de homicidio.

El relato de los hechos

El detenido y su mujer prestaron declaración coincidiendo en su relato de lo ocurrido. Los dos aseguranton que en el momento en el que se desarrollaron los hechos, los dos se encontraban en su casa junto a su hija menor de 6 años. Entonces, el vecino llamó a la puerta con un tono muy agresivo. En un primer momento, no querían abrir, ya que mantienen que era su actitud habitual incluso con el resto de los vecinos, relata el medio citado.

Tras abrir con el fin de evitar que continuara tocando al timbre y gritando que le molestaba el volumen de la música, ambos hombres se enzarzaron en una discusión, que fue subiendo de tono.

El detenido explica que en un determinado momento, es el fallecido quien entra en el piso y cpge la escopeta del interior de la casa, detalle aún por determinar. Con esta versión detalla que se habría producido un forcejeo entre ambos, durante el cual el arma acabó disparándose con el resultado de la muerte del hombre. El detenido dejó la escopeta en una cama y salió del domicilio con su mujer y su hija.

