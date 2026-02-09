Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Noticias de hoy, lunes 9 de febrero de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, lunes 9 de febrero de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Resaca electoral, las urnas en Aragón dejan unos resultados que hay que analizar con calma. El PP ganando pierde, el PSOE se hunde y Vox es el claro triunfador de la noche.

Bad Bunny en la Superbowl

Esta noche tiene nombre y apellido en Estados Unidos. La Superbowl, y especialmente, su descanso acaparan las miradas de todo el mundo. Bad Bunny le recuerda a Donald Trump que América es latina. En una actuación llena de mensajes políticos destaca el momento en el que simbólicamente entrega un Grammy a su "yo niño", algo que muchos interpretaron como un guiño al pequeño Liam. Donald Trump ha criticado el 'show' como "el peor de la historia" y ha colocado en el famoso intermedio del partido un anuncio elogiando a su policía antimigratoria, los famosos ICE.

Las elecciones de Aragón

Azcón vende su victoria frente al 'sanchismo', pero lo cierto es que ha resultado ser una victoria amarga. El PP pierde dos diputados que ya tenía antes de convocar estas elecciones anticipadas. Esta mañana, se reúne Feijóo con sus barones regionales en Madrid para analizar los resultados.

Huelga de maquinistas

Acaban de empezar los tres días de huelga convocados por los maquinistas. Están hartos de la inseguridad y la falta de mantenimiento desvelada tras los últimos accidentes. A pesar de haberse reunido con los sindicatos, Óscar Puente no ha logrado que desconvoquen los paros. Afectará a cientos de trenes de larga, media distancia y cercanías.

'Txeroki' sale de prisión

Tiene 400 años de condena a su espalda pero este lunes, el antiguo jefe de ETA, 'Txeroki', ha salido a la calle. Gracias a la cesión de competencias penitenciarias al gobierno vasco, a 'Txeroki' se le permitirá salir de la cárcel de lunes a viernes para trabajar.

Ubrique comienza a recuperar la normalidad, pero mantiene la máxima vigilancia ante nuevos riesgos de inundación

Situación en Ubrique

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

Matan a un hombre tras apuñalarlo en Torrent, Valencia

Homenaje a la UME en el Palmar de Troya

Sentido homenaje de los vecinos de El Palmar de Troya a la UME por su ayuda durante el temporal

Efemérides de hoy 9 de febrero de 2026: Tony Blair pide perdón a los cuatro de Guilford
Efemérides

Efemérides de hoy 9 de febrero de 2026: ¿Qué pasó el 9 de febrero?

La Aemet mantiene la alerta por deshielos y nieve este lunes en Ávila, Segovia, León y Zamora
Borrasca Marta

La Aemet mantiene la alerta por deshielos y nieve en Ávila, Segovia, León y Zamora

La condena de convivir con un narcopiso
Narcopisos

La condena de convivir con un narcopiso: "Si me denuncias, iré a la cárcel, pero fuera queda mi familia para matar a los chivatos"

La Policía Nacional desmanteló 125 puntos de droga en Galicia en 2025, pero muchos vecinos siguen atrapados en edificios tomados por el menudeo y las amenazas de muerte.

Situación en Ubrique
Borrasca Marta

Ubrique comienza a recuperar la normalidad, pero mantiene la máxima vigilancia ante nuevos riesgos de inundación

Calma contenida en el municipio, con vecinos regresando a sus casas y técnicos evaluando viviendas y colegios.

Desalojos UME

Ronda se desborda de solidaridad con los evacuados de Benaoján y Grazalema

Carnaval canino 2026

'Arepa', una perra mestiza de 4 años, se convierte en la "reina" del Carnaval canino de Las Palmas de Gran Canaria

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

Muere una persona por arma blanca en una reyerta con, al menos, seis personas implicadas en Córdoba

