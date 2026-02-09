Noticias de hoy, lunes 9 de febrero de 2026

Resaca electoral, las urnas en Aragón dejan unos resultados que hay que analizar con calma. El PP ganando pierde, el PSOE se hunde y Vox es el claro triunfador de la noche.

Bad Bunny en la Superbowl

Esta noche tiene nombre y apellido en Estados Unidos. La Superbowl, y especialmente, su descanso acaparan las miradas de todo el mundo. Bad Bunny le recuerda a Donald Trump que América es latina. En una actuación llena de mensajes políticos destaca el momento en el que simbólicamente entrega un Grammy a su "yo niño", algo que muchos interpretaron como un guiño al pequeño Liam. Donald Trump ha criticado el 'show' como "el peor de la historia" y ha colocado en el famoso intermedio del partido un anuncio elogiando a su policía antimigratoria, los famosos ICE.

Las elecciones de Aragón

Azcón vende su victoria frente al 'sanchismo', pero lo cierto es que ha resultado ser una victoria amarga. El PP pierde dos diputados que ya tenía antes de convocar estas elecciones anticipadas. Esta mañana, se reúne Feijóo con sus barones regionales en Madrid para analizar los resultados.

Huelga de maquinistas

Acaban de empezar los tres días de huelga convocados por los maquinistas. Están hartos de la inseguridad y la falta de mantenimiento desvelada tras los últimos accidentes. A pesar de haberse reunido con los sindicatos, Óscar Puente no ha logrado que desconvoquen los paros. Afectará a cientos de trenes de larga, media distancia y cercanías.

'Txeroki' sale de prisión

Tiene 400 años de condena a su espalda pero este lunes, el antiguo jefe de ETA, 'Txeroki', ha salido a la calle. Gracias a la cesión de competencias penitenciarias al gobierno vasco, a 'Txeroki' se le permitirá salir de la cárcel de lunes a viernes para trabajar.

