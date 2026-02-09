Matan a un hombre tras apuñalarlo en Torrent, Valencia

Un hombre ha muerto tras ser apuñalado en el barrido de Xinillet, en Torrent (Valencia). Ha fallecido en el Hospital Clínico de València. Por el momento no se ha producido ninguna detención relacionada con el suceso.

Ha ocurrido sobre las 21:30 horas de este domingo, según fuentes policiales y de la investigación a EFE. El grupo de Homicidios del Cuerpo Nacional de Policía se ha hecho cargo de la investigación. Hasta el momento solo se ha podido confirmar que la víctima ha muerto por heridas de arma blanca y que no hay ninguna persona detenida aún por estos hechos. Según el diario Las Provincias, el hombre tenía 40 años y se habría visto involucrado en una reyerta con varias personas.

Muere un hombre de un disparo en Catarroja (Valencia)

La muerte del hombre en Torrent llega tan solo un día después de conocer otra muerte de un hombre de un disparo en Catarroja. El aviso se recibió a las 11:56 horas del domingo por la existencia de una persona herida por disparo. Hasta el lugar se movilizó una unidad del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU), cuyo equipo sanitario certificó la muerte del hombre. Se investigan las causas del suceso.

