Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Valencia

Matan a un hombre tras apuñalarlo en Torrent, Valencia

El hombre fallecido en el Hospital Clínico de València por las heridas de arma blanca.

Imagen de archivo de un coche de la Polic&iacute;a Nacional

Imagen de archivo de un coche de la Policía NacionalPolicía Nacional

Publicidad

Luis Alcantud
Publicado:

Un hombre ha muerto tras ser apuñalado en el barrido de Xinillet, en Torrent (Valencia). Ha fallecido en el Hospital Clínico de València. Por el momento no se ha producido ninguna detención relacionada con el suceso.

Ha ocurrido sobre las 21:30 horas de este domingo, según fuentes policiales y de la investigación a EFE. El grupo de Homicidios del Cuerpo Nacional de Policía se ha hecho cargo de la investigación. Hasta el momento solo se ha podido confirmar que la víctima ha muerto por heridas de arma blanca y que no hay ninguna persona detenida aún por estos hechos. Según el diario Las Provincias, el hombre tenía 40 años y se habría visto involucrado en una reyerta con varias personas.

Muere un hombre de un disparo en Catarroja (Valencia)

La muerte del hombre en Torrent llega tan solo un día después de conocer otra muerte de un hombre de un disparo en Catarroja. El aviso se recibió a las 11:56 horas del domingo por la existencia de una persona herida por disparo. Hasta el lugar se movilizó una unidad del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU), cuyo equipo sanitario certificó la muerte del hombre. Se investigan las causas del suceso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Imágenes | Cae una parte de la Muralla romana de Lugo por el temporal

Muralla romana de Lugo

Publicidad

Sociedad

Noticias de hoy

Noticias de hoy, lunes 9 de febrero de 2026

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

Matan a un hombre tras apuñalarlo en Torrent, Valencia

Homenaje a la UME en el Palmar de Troya

Sentido homenaje de los vecinos de El Palmar de Troya a la UME por su ayuda durante el temporal

Efemérides de hoy 9 de febrero de 2026: Tony Blair pide perdón a los cuatro de Guilford
Efemérides

Efemérides de hoy 9 de febrero de 2026: ¿Qué pasó el 9 de febrero?

La Aemet mantiene la alerta por deshielos y nieve este lunes en Ávila, Segovia, León y Zamora
Borrasca Marta

La Aemet mantiene la alerta por deshielos y nieve en Ávila, Segovia, León y Zamora

La condena de convivir con un narcopiso
Narcopisos

La condena de convivir con un narcopiso: "Si me denuncias, iré a la cárcel, pero fuera queda mi familia para matar a los chivatos"

La Policía Nacional desmanteló 125 puntos de droga en Galicia en 2025, pero muchos vecinos siguen atrapados en edificios tomados por el menudeo y las amenazas de muerte.

Situación en Ubrique
Borrasca Marta

Ubrique comienza a recuperar la normalidad, pero mantiene la máxima vigilancia ante nuevos riesgos de inundación

Calma contenida en el municipio, con vecinos regresando a sus casas y técnicos evaluando viviendas y colegios.

Desalojos UME

Ronda se desborda de solidaridad con los evacuados de Benaoján y Grazalema

Carnaval canino 2026

'Arepa', una perra mestiza de 4 años, se convierte en la "reina" del Carnaval canino de Las Palmas de Gran Canaria

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

Muere una persona por arma blanca en una reyerta con, al menos, seis personas implicadas en Córdoba

Publicidad