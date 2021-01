¿Qué pasa con las PCR de los viajeros que no han podido volar por el temporal Filomena?

Gran cantidad de los viajeros tenían lista la PCR correspondiente para poder volar. Sin embargo, el retraso de los vuelos provocado por el temporal de frío y nieve está produciendo que las PCR caduquen y se tengan que volver a hacer otra.

Por este motivo los viajeros tienen muchas dudas. Para aquellas personas que están viniendo, el gobierno aprobó el lunes pasado que la validez de las PCR pasara de 72 horas a 96, o sea un día más.

Sin embargo, con los continuos retrasos y cancelaciones no podrán viajar más. Los viajeros que vuelen fuera de nuestro país no sabrán si les dejarán entrar, ya que muchos países no han modificado la norma para vuelos procedentes de España. Aun así, la mayoría de personas está más preocupada de que su avión se vuelva a cancelar y que puedan volver pronto a casa.

No son pocas las personas que llevan encerradas en el aeropuerto más de cutro días. "No hay comida, ni hotel ni nada", asegura una afectada. Paan la noche como buenamente pueden: "Nos han tenido durmiendo en el suelo, además han quitado la calefacción", informa otra de las afecadas por los retrasos de los vuelos.

Muhcos tienen que hacerse otra PCR

Los viajeros están pegados al móvil para ver si las aerolíneas les informan de la reanudación de los vuelos. Incluso hay familias que se llegaron a subir al avión, pero este nunca despegó: "La PCR ya me caducó hace días", dice Rosa María.

Las aerolíneas no se están haciendo cargo de nada: "Si el vuelo no sale hoy, caduca la PCR", manifiesta una viajera. Los viajeros se plantean si tendrán que volver a hacerse otra PCR para poder viajar.

Durante el día de hoy muchas personas se han aglomerado en el control de pasaporte: "No había distanciamiento ni orden", explica uno de los testigos.