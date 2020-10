El 'papelón' de muchos rastreadores durante la pandemia de coronavirus: "He llegado a encontrarme a un paciente en la calle"

Muchos rastreadores están viviendo a diario situaciones difíciles con los pacientes durante la pandemia de coronavirus. Nos dicen que la mayoría de los ciudadanos responde de forma adecuada a sus llamadas, pero también tienen que enfrentarse a casos muy complicados. Ante el repunte de los contagios, su papel juega un papel fundamental.

Su día a día está sujeto a un teléfono. Detrás de cada llamada hay una línea de contagio que deben investigar. Aunque la mayoría de los ciudadanos cumple, otros no lo hacen: "Te dicen que no y que no y que y que no... Que no quieren hacer la cuarentena", explica el rastreador Marc Cebolla.

"Te dicen que están comprando el pan..."

Los rastreadores tienen que enfrentarse a casos complicados, llegando incluso a recibir amenazas: "Nos dijeron que nos iban a denunciar a nosotros mismos". A veces tienen conversaciones con gente que debería estar guardando cuarentena: "Te dicen que están comprando el pan o yendo a un centro comercial...".

A veces no se pueden creer lo que está pasando: "La gente no nos reconoce, pero nosotros sí que conocemos al paciente y hemos llegado a encontrárnoslos en la calle".

Le sacaron el perro a una señora

Y las excusas van en todas las direcciones: "Que tenía que salir de su casa porque tenía que poner en marcha el coche porque su coche no tenía batería", relata el rastreador Jordi Charles. Y sus labores se multiplican de forma voluntaria: "Le sacamos el perrito a una señora hasta que acabó el confinamiento".

Escuchan todo tipo de dudas: "Me preguntaron si es posible que se hayan contagiado porque hace semanas tocaron al perro de la hermana de alguien que salió después positivo":

Ellos piden poco: que nos pongamos en su lugar y que actuemos con responsabilidad: "Necesitamos la ayuda de cada uno de vosotros; somos enfermeros, nadie nos ha preparado para una pandemia".

Las cifras de rastreadores del coronavirus en todas las comunidades autónomas