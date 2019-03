El marido de la mujer agredida en Barcelona: "Que sea por vinculación política o no, no lo sé, pero estábamos quitando lazos amarillos"

El marido de Lidia, la mujer a la que rompieron la nariz en Barcelona por retirar lazos amarillos ha querido agradecer a todas las personas que se han preocupado por su estado de salud y que les han llamado.

"Gracias a Ciudadanos, al PP, a Manuel Valls, a Inés Arrimadas y a todo el pueblo que nos ha llamado", dice Joaquín, que cuenta que su mujer tuvo que volver al hospital porque "no podía aguantar los dolores que tenía en todo el cuerpo y en la cara".

Joaquín relata que aunque en un primer momento el médico aseguró que su mujer tenía la nariz rota, en el hospital dijeron que el agresor no llegó a romperle la nariz.

Respecto a la agresión, cuenta que la familia venía de comprar en el supermercado y que pasaron por un lugar donde había gente arrancando lazos amarillos y tirándolos al suelo. Fue entonces cuando su familia cogió varios lazos y el señor "nos recriminó que quitáramos los lazos y los tiráramos al suelo".

En ese momento, "le dije que yo no los había tirado al suelo, que habían sido tras personas y mi mujer también contestó", fue entonces cuando "el hombre se encaró con ella y le dijo 'extranjera de mierda, vete a tu país'".

Tras los insultos, el agresor "le pegó un guantazo en la cara, después le pegó un puñetazo, la tiró al suelo, la cogió y empezó a enseñarse con ella".

Respecto a las informaciones que desvinculan la agresión con motivos ideológicos, Joaquín cuenta que el hombre le llamó la atención "por arrancar lazos y manchar el suelo, no sé si es por cuestiones políticas". "Que sea por vinculación política o no, no lo sé, pero estábamos quitando lazos amarillos", matiza.

Joaquín relata el calvario por el que han pasado desde la agresión y cuenta que "por la salud de mi mujer no podemos denunciar".

"Hasta que mi mujer no se recupere no podemos poner denuncia porque está sedada y no se acuerda de nada en este momento, por eso no se puede poner denuncia, porque no está en condiciones".

Joaquín cuenta además que es militante de Ciudadanos, pero no sabe si la agresión guarda algún tipo de relación con este hecho. Además asegura que siempre ha sido una persona pacífica y que nunca ha tenido peleas de este tipo.