El Domingo de Ramos llena las calles españolas de procesiones e imágenes

La Misa del Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro del Vaticano da inicio a las celebraciones de la Semana Santa, la quinta con Francisco como Papa.

En las calles españolas ya se vive ambiente de Semana Santa, como es el caso de Elche, donde miles de ilicitanos, acompañados de las tradicionales palmas blancas, han celebrado la festividad del Domingo de Ramos, con la procesión del 'pas de la burreta', que recrea la entrada de Jesús Triunfante en Jerusalén.

El buen tiempo ha acompañado en esta mañana de abril, en la que cerca de 60.000 personas, según datos de la Policía Local, han formado parte de una multitudinaria procesión de Domingo Ramos -Fiesta de Interés Turístico Internacional desde 1997-, en la que los ilicitanos estrenan sus mejores galas, ya que según el refrán 'Diumenge de Rams, qui no estrena no te mans' ('Domingo de Ramos, quien no estrena no tiene manos').

En Valladolid, miles de personas han arropado el paso de 'La Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén', más conocido como 'La Borriquilla', que ha desfilado en la mañana de este Domingo de Ramos por las abarrotadas y soleadas calles del centro de la ciudad, rodeado de las palmas de los cofrades y de los espectadores más pequeños.

Como novedad este año, la procesión ha salido quince minutos antes de lo habitual desde la Catedral para evitar la parada "un tanto larga" que se hacía en la puerta de la seo vallisoletana, según señaló el presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid, Felipe Esteban Alonso.