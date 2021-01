El año 2020 finaliza con un mínimo histórico de muertes en carretera con 870 víctimas mortales

El año 2020 ha finalizado con 870 fallecidos en carretera. Esta cifra representa un nuevo mínimo histórico de víctimas mortales. En el anterior año 2019 fueron 1.098 personas. Durante 59 días no se han registrado ningún fallecido.

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, así lo ha indicado en la rueda de prensa del balance de Seguridad Vial, celebrado en la sede de la Dirección General de Tráfico (DGT).

El titular de Interior ha señalado que en el año 2019 fallecieron en carretera 1.101 personas, lo que supone un aumento del 21% respecto a este último año 2020 y de 231 fallecidos de diferencia.

Las restricciones de movilidad del coronavirus han hecho posible este descenso de la siniestralidad. En carreteras interurbanas se han registrado 797 accidentes mortales. Además, también se registra un descenso del 25% en los desplazamientos de largo recorrido con 321 millones.

Aumenta el no uso del cinturón de seguridad

En total, 3.463 personas resultaron heridas graves por siniestros en carretera, según los datos. Es una diferencia respecto al año 2019 con 4.433 personas heridas. Supone un 22% de diferencia entre ambos años. El tipo de accidente que más ha causado fallecidos este 2020 ha sido la salida de la vía con un 44%, un 5% más que en el año 2019.

Aunque se ha incrementado la no utilización del cinturón de seguridad, ya que 125 fallecidos en turismo y furgoneta no lo llevaban puesto. También aumenta el uso del casco en motocicleta, a pesar de que seis motoristas no lo utilizaban. En cuanto a ciclistas, 13 de los 36 ciclistas fallecidos no hacían uso del casco.

Nuevas medidas

Este año 2021 han entrado en vigor nuevas medidas. Entre ellas destaca la entrada en vigor del 30 km/h en vías urbanas de 1 carril por sentido. También destaca la prohibición de la circulación en aceras de patinetes que superen la velocidad comprendida entre los 6 y los 25 km/h.