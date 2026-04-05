Efemérides de hoy 5 de abril de 2026: ¿Qué pasó el 5 de abril? 

El 5 de abril de 1989, nace la actriz británica Lily James. Interesada por la actuación desde pequeña, en 2010 debuta en televisión en la serie Just William y un año más tarde participa en la última temporada de la serie 'Secret Diary of a Call Girl'. Su salto a la gran pantalla se produce en 2012, en la película Furia de Titanes 22. Ese mismo año protagoniza Broken, un drama que le abre las puertas a uno de los grandes papeles de su carrera artística, el de 'Lady Rose MacClare' en la tercera temporada de la serie 'Downtown Abbey'. Desde entonces, la actriz se convierte en una de las más queridas del cine, dando vida a personajes icónicos como el de la princesa Disney, 'Cenicienta, ¡en el live action de Cenicienta' (2015) o el de Donna Sheridan en 'Mamma Mia! Here We Go Again' (2018).

Un día como hoy, pero de 1928, la nadadora inglesa Mercedes Gleitze, se convierte en la primera persona en cruzar a nado el estrecho de Gibraltar. La pionera salió de la isla de Las Palomas en Tarifa (Cádiz) y recorrió los 13 kilómetros del estrecho hasta la costa marroquí. Tan solo un año antes, Mercedes Gleitze se había convertido también en la primera mujer británica en cruzar a nado el Canal de la Mancha.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 5 de abril y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 5 de abril?

1722.- El explorador holandés Jacob Roggeveen llega a una pequeña isla en el océano Pacífico, que fue bautizada como isla de Pascua.

1851.- Inauguración del ferrocarril que unía el puerto de El Callao con Lima, el primero que circuló en Sudamérica.

1879.- Estalla la guerra del Pacífico entre Chile, Perú y Bolivia.

1910.- Inauguración de la línea férrea entre Chile y Argentina que atraviesa la cordillera de los Andes.

1928.- La nadadora inglesa Mercedes Gleitze, pionera en cruzar a nado el estrecho de Gibraltar.

1955.- Dimite el primer ministro británico Winston Churchill.

1971.- Un total de 343 mujeres firman en Francia el manifiesto "Yo he abortado" y reclaman su despenalización. El aborto fue legalizado en Francia tres años después.

1998.- Inaugurado en Japón el puente colgante de Akashi Kaikyo, de 3.911 metros, el mayor del mundo de esta tecnología.

2002.- Inauguración del parque temático de la Warner en Madrid.

2006.- Una huelga en Radio Televisión Española obliga a suspender el Telediario por primera vez en la historia.

2014.- La socialista francesa de origen español Anne Hidalgo, primera mujer alcaldesa de París.

2022.- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, interviene por videoconferencia ante el Congreso español y compara la situación de Ucrania con el bombardeo de Gernika.

¿Quién nació el 5 de abril?

1588.- Thomas Hobbes, filósofo inglés.

1900.- Spencer Tracy, actor estadounidense de cine.

1916.- Gregory Peck, actor estadounidense de cine.

1916.- Gregory Peck, actor estadounidense de cine.

1934.- Roman Herzog, expresidente alemán.

1937.- Colin Powell, militar y político norteamericano.

1947.- Gloria Macapagal Arroyo, política filipina.

1951.- Mercedes Milá, periodista española.

1976.- Fernando Morientes, exfutbolista español.

¿Quién murió el 5 de abril?

1923.- George Herbert de Carnarvon, mecenas británico que financió la excavación de Howard Carter, descubridor de la tumba de Tutankamon.

1964.- Douglas Mac Arthur, general estadounidense.

1994.- Kurt Cobain, músico estadounidense de rock líder del grupo Nirvana, que se suicidó.

1995.- Christian Pineau, héroe de la Resistencia francesa y uno de los "padres" del Tratado de Roma.

2005.- Saul Bellow, escritor estadounidense, Nobel de Literatura en 1976.

2008.- Charlton Heston, actor estadounidense.

2020.- Juanjo Rocafort, diseñador y decorador español.

¿Qué se celebra el 5 de abril?

Hoy, 5 de abril, se celebra el Día Internacional de la Conciencia.

Horóscopo del 5 de abril

Los nacidos el 5 de abril pertenecen al signo del zodiaco Aries.

Santoral del 5 de abril

Hoy, 5 de abril, se celebra san Vicente Ferrer, santa Irene, santa Emilia y santa Juliana.