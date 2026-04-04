Efemérides de hoy 4 de abril de 2026: ¿Qué pasó el 4 de abril?

El 4 de abril de 2009, Corea del Norte notifica oficialmente que pondrán en órbita un satélite en una ventana de cuatro días. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos y Corea del Sur obtienen distintas imágenes de un cohete Unha-2, completamente cargado y listo para ser eyectado. Las alarmas saltan cuando los radares del Ministerio de Defensa de Japón detectan una señal de un misil proveniente de la península de Corea. Tras el aviso de emergencia nacional enviado por el Gobierno japonés, después de cinco minutos de verificación, pudieron confirmar que no hubo ningún lanzamiento y que habían cometido un error. Mientras tanto, activistas surcoreanos salieron a las calles de Seúl para demostrar su rechazo completo al régimen tiránico. Alzaron banderas norcoreanas junto a varios retratos de Kim Jon-il, les prendieron fuego. Las llamas consumieron los tótems hasta convertirlos en cenizas. En conjunto, la Marina estadounidense y la nipona desplegaron varios buques militares sobre el mar de Japón, una operación táctica como cortafuegos por si hubiera una escalada militar. Corea del Norte lanzaría a la mañana siguiente al espacio su satélite, según Pionyang la misión fue un éxito, según EE. UU. un completo desastre.

Un 4 de abril, pero de 1968, muere asesinado Martin Luther King Jr., pastor estadounidense que lideró la lucha por la igualdad entre blancos y negros. King llegó a Tennesse con el objetivo de encabezar una marcha en apoyo de los trabajadores de la limpieza afroamericanos de Memphis. Hospedado en el Lorraine Motel, el activista salió a la terraza de su balcón para tener una conversación con sus socios de la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur. Fue en ese momento en el que, el asesino, aprovechó para efectuar un fatal disparo sobre el cuello del reverendo. Rápidamente, King fue trasladado al Hospital St. Joseph, donde acabaría perdiendo la vida. James Earl Ray fue declarado culpable de ejecutar el crimen.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 4 de abril y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 4 de abril?

1609.- El rey Felipe III firma el decreto de expulsión de los moriscos.

1847.- Inauguración del Gran Teatro del Liceo de Barcelona.

1939.- Faisal II es coronado rey de Irak, con cuatro años de edad, tras el fallecimiento de su padre en accidente de automóvil.

1969.- Primera implantación de un corazón artificial en la clínica San Lucas de Houston (EEUU).

1972.- Hamilton Watch presenta Pulsar P1, el primer reloj digital.

1983.- Vuelo inaugural desde Cabo Cañaveral del transbordador Challenger. Estalló en pleno vuelo el 28 de enero de 1986.

1992.- El Comité Monetario Europeo aprueba la incorporación del escudo portugués en el Sistema Monetario Europeo (SME).

2002.- El gobierno angoleño y de la rebelde Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA) suscriben un acuerdo de paz que pone fin a 27 años de guerra civil.

2023.- Finlandia se convierte en el trigésimo primer miembro de pleno de derecho de la OTAN.

2025.- El Tribunal Constitucional de Corea del Sur aprueba la destitución definitiva del presidente Yoon Suk-yeol por su declaración de ley marcial en diciembre de 2024.

¿Quién nació el 4 de abril?

1913.- Moody Waters, músico estadounidense leyenda del blues.

1914.- Marguerite Duras, novelista francesa.

1930.- José Luis Álvarez, exministro español y exalcalde de Madrid.

1932.- Anthony Perkins, actor estadounidense.

1956.- Norma Duval, "vedette" española.

1985.- 'Rudy' Fernández, jugador de baloncesto español.

¿Quién murió el 4 de abril?

1979.- Zulfinkar Ali Bhuto, ex primer ministro de Pakistán.

1983.- Gloria Swanson, actriz estadounidense.

2001.- Ramón Mendoza Fontenla, expresidente del Real Madrid.

2016.- Manolo Tena, músico y compositor español.

2019.- Alberto Cortez, cantautor argentino.

2020.- Luis Eduardo Aute, cantautor hispano-filipino.

2025.- Mari Carmen Ortiz, campeona del mundo de motonáutica española.

¿Qué se celebra el 4 de abril?

Hoy, 4 de abril, se celebra el Día Internacional de Información sobre el Peligro de las Minas.

Horóscopo del 4 de abril

Los nacidos el 4 de abril pertenecen al signo del zodiaco Aries.

Santoral del 4 de abril

Hoy, 4 de abril, se celebra san Pedro de Poitiers.