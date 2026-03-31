Efemérides de hoy 31 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 31 de marzo?

El 31 de marzo de 2025, el Tribunal Penal de París declara culpable a Marie Le Pen de malversación por desviar fondos del Parlamento Europeo. La justicia francesa demostró que Le Pen habría estado financiado su partido, Agrupación Nacional (RN), con el dinero que recibían de la Unión Europea. Aquellos ingresos estaban destinados exclusivamente para pagar a asistentes parlamentarios del organismo supranacional, pero el dinero se usó para contratar a personal que trabajó únicamente para el RN: secretarios, guardaespaldas o jefes de gabinete. Las penas condenaron el sueño de Le Pen que casi acariciaba con la yema de sus dedos, ser quien ocuparía la presidencia de Francia. El tribunal le impuso cinco años de inhabilitación política, la ultraderechista no podría presentarse a las elecciones de 2027 en las que se postulaba como una de las favoritas. Además, a la condena se sumaban cuatro años de prisión y una multa de 100.000 euros. Su reacción inmediata fue apelar la sentencia, lo que explica que hoy en día aún mantenga su acta de diputado en el Parlamento francés. El fallo del juicio de la apelación será publicado el 7 de julio de este año.

Un 31 de marzo, pero de 1971, nace el actor de cine británico Ewan McGregor. Nativo escocés, McGregor es un maestro polifacético de la interpretación. La apertura de Trainspotting en la que Renton, su personaje, huye a la vez que narra, fuera de cámara, sus pensamientos cínicos sobre la vida nublados por su drogadicción, forma ya parte de la historia del cine. Ha participado en grandes películas como Moulin Rouge, donde él y Nicole Kidman se dedican Your Song de Elton John. A esto se añade que fue quien le puso cara a la versión joven de Obi Wan Kenobi en las precuelas de la saga Star Wars, el mítico maestro jedi de Luke y Anakin Skywalker.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 31 de marzo y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 31 de marzo?

1492.- Los Reyes Católicos firman el Decreto de expulsión de los judíos de todos sus reinos en un plazo máximo de cuatro meses.

1578.- Asesinado en Madrid Juan de Escobedo, secretario personal de Juan de Austria.

1889.- Inauguración en París de la Torre Eiffel, uno de los monumentos más emblemáticos de la capital francesa.

1941.- Segunda Guerra mundial: El Afrika Korps alemán inicia su ofensiva en la región Cirenaica (actual Libia).

1949.- Terranova ingresa en la Federación Canadiense y se constituye en la décima provincia de Canadá.

1966.- La Unión Soviética lanza la sonda Luna 10, el primer satélite de la historia en orbitar el satélite de la Tierra.

1980.- Se constituye en Guernica el primer Parlamento Vasco de la democracia.

1990.- José María Aznar es elegido presidente del Partido Popular en su X Congreso celebrado en Sevilla.

1992.- Borís Yeltsin firma en Moscú el Tratado de la Federación con 18 repúblicas.

2004.- María del Mar Moreno se convierte en la primera mujer en presidir el Parlamento de Andalucía.

2014.- Manuel Valls, de origen español, nombrado primer ministro de Francia.

¿Quién nació el 31 de marzo?

1914.- Octavio Paz, escritor y ensayista mexicano.

1932.- Nagisa Oshima, director japonés de cine.

1934.- Richard Chamberlain, actor estadounidense.

1947.- César Gaviria, expresidente de Colombia, fue secretario general de la OEA.

1948.- Albert Gore, 'Al Gore', político estadounidense.

1955.- Angus Young, guitarrista australiano.

1972.- Alejandro Amenábar, director de cine chileno-español, ganador de un premio Óscar en 2004.

¿Quién murió el 31 de marzo?

1547.- Francisco I, rey de Francia.

1621.- Felipe III, rey de España.

1727.- Isaac Newton, físico y matemático británico.

1819.- Reina María, viuda del rey Jorge V de Inglaterra.

2003.- Eduardo Úrculo, pintor español.

2015.- Carlos Gaviria, abogado y político colombiano.

2016.- Imre Kertész, premio Nobel de literatura húngaro.

¿Qué se celebra el 31 de marzo?

Hoy, 31 de marzo, se celebra el Día Mundial Contra el Cáncer de Colon.

Horóscopo del 31 de marzo

Los nacidos el 31 de marzo pertenecen al signo del zodiaco Aries.

Santoral del 31 de marzo

Hoy, 31 de marzo, se celebra santa Balbina y los santos Amadeo Amós, Benjamín, Félix y Teódulo.