Efemérides de hoy 30 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 30 de marzo?

El 30 de marzo de 2010, el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) del CERN alcanza un hito histórico al lograr las primeras colisiones de protones a una energía de 7 teraelectronvoltios (TeV), la más alta alcanzada hasta entonces en un acelerador de partículas. Los grandes detectores del complejo —ATLAS, CMS, ALICE y LHCb— registraron con éxito los choques de haces que circulaban en sentidos opuestos a casi la velocidad de la luz, inaugurando una nueva etapa para la física de partículas y situando al laboratorio europeo en la vanguardia de la investigación científica mundial.

El experimento supuso el inicio de la primera gran fase de explotación científica del LHC tras años de diseño, construcción y ajustes técnicos, y abrió la puerta a explorar fenómenos fundamentales del Universo, desde el origen de la masa hasta la naturaleza de la materia oscura. La comunidad científica celebró el éxito como el comienzo de “una nueva era”, al permitir recrear condiciones similares a las del universo primitivo y sentar las bases de descubrimientos clave que marcarían la física del siglo XXI.

Un 30 de marzo, pero de 1544, Bartolomé de las Casas es consagrado obispo de la diócesis de Chiapas en Sevilla, en el convento dominico de San Pablo, antes de partir hacia la Nueva España. Su nombramiento como primer obispo residente de Chiapas reforzó su compromiso con la defensa de los pueblos indígenas y dio respaldo institucional a su lucha contra los abusos cometidos durante la conquista y colonización de América, una causa que marcaría de forma decisiva su actuación pastoral y su legado histórico.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 30 de marzo y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 30 de marzo?

1615.- e otorga a Cervantes autorización real para la impresión de la segunda parte de Don Quijote con el nombre de "Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de la Mancha".

1842.- Crawford Williamson Long, médico y farmacéutico estadounidense, utiliza anestesia en una operación quirúrgica por primera vez en la historia.

1856.- Rusia se ve forzada a firmar la paz con Francia e Inglaterra mediante el Tratado de París, que pone fin a la guerra de Crimea.

1867.- Concluyen las negociaciones para la compra de Alaska entre Estados Unidos y Rusia, operación que se cerró por un precio de 7,2 millones de dólares en oro.

1880.- Inauguración en Madrid de la estación ferroviaria de Las Delicias.

1951.- Comienza en Estados Unidos el juicio contra Julius Rosenberg y su esposa Ethel acusados de espionaje a favor de la Unión Soviética. Tras ser condenados a muerte fueron ejecutados en junio de 1953.

1968.- El protectorado británico "Estados de la Tregua", integrado por Catar y Baréin, se unen para formar una nación, la Federación de Emiratos del Golfo Pérsico.

1979.- Adolfo Suárez es investido presidente del Gobierno español, tras obtener el voto de confianza del Congreso.

1981.- Atentado contra el presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan.

1998.- Las empresas tabaqueras pagan a la Administración de Estados Unidos 78 billones de pesetas para evitar las indemnizaciones que exigen los fumadores por los perjuicios del tabaco en la salud.

2023.- Donald Trump se convierte en el primer expresidente de Estados Unidos imputado con cargos penales.

¿Quién nació el 30 de marzo?

1746.- Francisco de Goya, pintor español.

1853.- Vicent Van Gogh, pintor holandés.

1900.- María Moliner, bibliotecaria y filóloga, autora del 'Diccionario de uso del español'.

1937.- Warren Beatty, actor y director estadounidense de cine.

1945.- Eric Clapton, músico británico.

1956.- Juan Eusebio Oiarzabal, montañero español, sexto de la historia en ascender los 14 ochomiles.

1979.- Norah Jones, cantante y compositora estadounidense, hija biológica del músico indio Ravi Shankar.

¿Quién murió el 30 de marzo?

1882.- Ramón Mesonero Romanos, escritor español.

1982.- Walter Hallstein, político y profesor alemán, impulsor de la CECA y de la CEE.

2002.- Isabel Angela Margarita Bowes-Lyon, Reina Madre de Inglaterra.

2008.- Sergio Luyk Torres, ex baloncestista español, hijo de la ex Miss España Paquita Torres y del antiguo baloncestista Clifford Luyk.

2020.- Antonio Álvarez Solís, periodista español fundador de la revista Interviú.

2022.- Dolores Castro, escritora mexicana.

2023.- Laura Gómez-Lacueva, actriz española.

¿Qué se celebra el 30 de marzo?

Hoy, 30 de marzo, se celebra el Día Mundial del Trastorno Bipolar y el Día Internacional de Cero Desechos.

Horóscopo del 30 de marzo

Los nacidos el 30 de marzo pertenecen al signo del zodiaco Aries.

Santoral del 30 de marzo

Hoy, 30 de marzo, se celebran los santos Juan Clímaco, Quirino, Víctor y Domingo.