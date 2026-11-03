Efemérides de hoy 3 de noviembre de 2026: ¿Qué pasó el 3 de noviembre?

El 3 de noviembre de 2020, Estados Unidos celebra elecciones presidenciales en una jornada histórica marcada por la pandemia mundial de COVID-19. Tras su victoria cuatro años antes, el presidente y candidato republicano, Donald Trump, se mostró seguro de su reelección. Al inicio del escrutinio, Trump adquirió una amplia ventaja que pronosticaba que su estancia en la Casa Blanca se prolongaría; al terminar el día, el recuento presencial apuntaba a ese resultado. Sin embargo, este sufragio fue excepcional: las medidas sanitarias adoptadas ante la crisis epidemiológica impulsaron a la ciudadanía a recurrir masivamente al voto anticipado.

Diferentes Estados, como Pensilvania o Michigan, tenían prohibido por ley iniciar el conteo del voto por correo antes del 3 de noviembre, lo que retrasó el resultado. En total, 101.453.111 ciudadanos ejercieron el sufragio de forma anticipada (65,6 millones de ellos por vía postal), lo que supuso el 64% de todos los votos válidos. A medida que avanzaban las jornadas del 4, 5 y 6 de noviembre y se computaban las papeletas por correo, la candidatura del demócrata Joe Biden comenzó a acortar distancias hasta completar la remontada. El 7 de noviembre de 2020, las proyecciones estadísticas confirmaron de manera uniforme la victoria de Joe Biden como presidente electo.

Donald Trump rechazó los resultados oficiales y acusó a los demócratas de haber cometido fraude electoral, una actitud sistemática que derivó en el asalto al Capitolio por parte de los manifestantes MAGA el 6 de enero de 2021.

Un 3 de noviembre, pero de 2006, se estrena en los cines de Estados Unidos Borat: lecciones culturales de Estados Unidos para beneficio de la gloriosa nación de Kazajistán, el falso documental escrito y protagonizado por Sacha Baron Cohen. La película cuenta la historia de un reportero kazajo, Borat, que viaja a EE. UU. para realizar un documental por encargo del Gobierno de su país. El largometraje intercala escenas de ficción, en las que se desarrolla la trama, con secuencias reales donde el personaje de Cohen convive y se relaciona con ciudadanos estadounidenses que creen que Borat es un periodista verdadero, buscando a través del absurdo y el humor negro exponer el cinismo y los prejuicios de la sociedad norteamericana.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 3 de noviembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 3 de noviembre?

1893.- Una explosión en el barco "Cabo Machichaco", atracado en el puerto español de Santander con 51 toneladas de dinamita, provoca 590 muertos 2.000 heridos.

1906.- El psiquiatra Alois Alzheimer presenta a la comunidad médica "un proceso patológico grave de la corteza cerebral", considerado la primera descripción de la demencia tipo alzhéimer.

1935.- El rey Jorge II de Grecia, hijo mayor del rey Constantino I, es restablecido en el trono mediante plebiscito.

1958.- Se inaugura en París la sede de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

1982.- Un fuego en el túnel afgano de Salang causa al menos un millar de muertos, en una de las mayores tragedias de la guerra de Afganistán.

2002.- El Partido de la Justicia y Desarrollo (PJD) gana las elecciones legislativas en Turquía y se convierte en la primera formación integrista islámica que accede al poder.

2009.- Muere el escritor español Francisco Ayala a los 103 años.

2011.- El gobierno cubano autoriza la compraventa de viviendas prohibida durante más de 50 años.

2020.- El demócrata Joe Biden vence en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

2025.- El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, dimite tras asumir errores en la Dana.

2025.- El mexicano Gonzalo Celorio, Premio Cervantes 2025 por su "elegancia y hondura reflexiva".

¿Quién nació el 3 de noviembre?

1856.- Marcelino Menéndez Pelayo, escritor y filósofo español.

1901.- Leopoldo III, rey de Bélgica.

1912.- Alfredo Stroessner, político y militar paraguayo.

1921.- Charles Bronson, actor estadounidense de cine.

1931.- Monica Vitti, actriz de cine italiana.

1946.- Manuel Patarroyo, médico colombiano.

1984.- Saúl Craviotto, piragüista español.

¿Quién murió el 3 de noviembre?

1873.- Antonio de los Ríos Rosas, político español.

1931.- Juan Zorrilla San Martín, poeta uruguayo.

1940.- Manuel Azaña Díaz, expresidente de la República española.

1954.- Henri Matisse, pintor francés.

1997.- Edmond de Rothschild, banquero multimillonario francés.

2023.- José María Carrascal Rodríguez, periodista español.

2024.- Quincy Jones, leyenda de la música estadounidense.

¿Qué se celebra el 3 de noviembre?

Hoy, 3 de noviembre, se celebra el Día Mundial del Sandwich.

Horóscopo del 3 de noviembre

Los nacidos el 3 de noviembre pertenecen al signo del zodiaco Escorpio.

Santoral del 3 de noviembre

Hoy, 3 de noviembre, se celebra san Martín de Porres.