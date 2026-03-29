Efemérides de hoy 29 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 29 de marzo?

El 29 de marzo de 2021, el portacontenedores Ever Given vuelve a navegar poniendo fin a uno de los bloqueos más graves sufridos por el Canal de Suez, una de las arterias clave del comercio mundial. Tras seis días encallado en diagonal, el megabuque es finalmente reflotado gracias a una compleja operación de dragado, remolque y aprovechamiento de la marea alta, lo que permite reabrir progresivamente el tráfico en la vía que conecta el mar Rojo con el Mediterráneo.

El incidente, iniciado el 23 de marzo, paralizó el tránsito marítimo y provocó la acumulación de cientos de barcos a ambos extremos del canal, con un fuerte impacto en las cadenas logísticas internacionales. La Autoridad del Canal de Suez confirmó que, una vez liberado el Ever Given, el paso se normalizaría de forma escalonada, cerrando una crisis que evidenció la fragilidad de las rutas comerciales globales y la enorme dependencia del transporte marítimo en este estrecho estratégico.

Un 29 de marzo, pero de 1830, Fernando VII promulga la Pragmática Sanción que anula la llamada Ley Sálica y restauraba el sistema tradicional de sucesión, permitiendo reinar a las mujeres en ausencia de heredero varón. La decisión, tomada cuando el monarca no tenía hijos varones, abría el camino al trono para su primogénita, la futura Isabel II, y alteraba de forma decisiva el orden dinástico establecido desde comienzos del siglo XVIII. La medida desencadenó una profunda fractura política y sucesoria que, tras la muerte del rey en 1833, desembocaría en el conflicto carlista y marcaría el inicio de una nueva etapa de inestabilidad en la España del siglo XIX.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 29 de marzo y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 29 de marzo?

1803.- Creación en Madrid del Real Museo Militar, actual Museo del Ejército.

1871.- La reina Victoria inaugura en Londres el Royal Albert Hall, uno de los teatros más emblemáticos del mundo con capacidad para más de 5.000 personas.

1945.- Segunda Guerra Mundial: último día de los bombardeos aéreos alemanes con misiles V-1 sobre Londres.

1971.- Un jurado de Los Ángeles (California, Estados Unidos) pide la pena de muerte para Charles Manson y tres de sus seguidoras, por los asesinatos cometidos en 1971 en Beverly Hills. Finalmente fueron condenados a cadena perpetua.

1983.- El democristiano Helmut Kohl, elegido por primera vez canciller de la RFA. Posteriormente accedería otras tres veces a la cancillería, dos de ellas al frente de la Alemania reunificada.

1989.- Inauguración de la conocida como Pirámide del Louvre, diseñada por el arquitecto Ieoh Ming Pei, que da acceso al museo del mismo nombre en París.

2004.- Siete países ex comunistas -Estonia, Letonia, Lituania, Bulgaria, Rumanía, Eslovenia y Eslovaquia - ingresan en la OTAN.

2013.- El excombatiente serbobosnio Veselin Vlahovic condenado a 45 años de cárcel por crímenes contra la humanidad.

2017.- La primera ministra británica, Theresa May, presenta formalmente la retirada del Reino Unido de la Unión Europea, conocida como "brexit".

2020.- El Gobierno español aprueba en Consejo de Ministros celebrado de madrugada, tras el anuncio del presidente Sánchez, la paralización de todas las actividades no esenciales, como medida excepcional, en plena pandemia.

2024.- La torre de Isabel en Londres, conocida universalmente como Big Ben, luce como nueva tras su restauración.

¿Quién nació el 29 de marzo?

1788.- Carlos María Isidro, aspirante carlista al trono de España.

1878.- Manuel de la Parra, poeta mexicano.

1930.- Agustín González Martínez, actor español.

1943.- Evangelos Odysseas Papathanassiou, "Vangelis", músico y compositor griego.

1957.- Christopher Lambert, actor y productor francés de cine.

1974.- Marc Gene, piloto español de Fórmula 1.

1976.- Jennifer Capriati, tenista estadounidense.

¿Quién murió el 29 de marzo?

1792.- Gustavo III, rey de Suecia.

1956.- Alfonso de Borbón, infante de España.

1977.- Waldo de los Ríos, compositor argentino.

1987.- María Von Trapp, escritora austriaca que inspiró la película sobre la familia Trapp en "Sonrisas y lágrimas".

2015.- Matilde Conesa, locutora de radio y actriz de doblaje.

2019.- Agnes Varda, cineasta belga, referente de la "Nouvelle Vague" francesa.

2024.- Emilio Lora-Tamayo, físico y catedrático español.

¿Qué se celebra el 29 de marzo?

Hoy, 29 de marzo, se celebra el Día Mundial del Piano.

Horóscopo del 29 de marzo

Los nacidos el 29 de marzo pertenecen al signo del zodiaco Aries.

Santoral del 29 de marzo

Hoy, 29 de marzo, se celebran los santos Raimundo Lulio, Jonás, Cirilo, Segundo y Eustaquio.