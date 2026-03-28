Efemérides de hoy 28 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 28 de marzo?

El 28 de marzo de 2012, el papa Benedicto XVI se reúne con Fidel Castro en la Nunciatura Apostólica de La Habana. El pontífice viajó a Cuba dos días antes, el Vaticano comunicó que estaría disponible si Castro deseaba concertar una cita. Aunque el exlíder de la revolución cubana ya no ocupaba ningún cargo oficial en el Gobierno, su figura seguía teniendo la misma relevancia que antaño. Las especulaciones sobre si ambos se reunirían cesaron cuando el revolucionario confirmó que ambos se verían la mañana antes de que el papa partiese. Durante media hora, Benedicto XVI y Castro mantuvieron un diálogo cordial en el que tocaron diferentes temáticas de la actualidad del momento: ciencia, ecología, cultura y la situación en la que se encontraba el escenario internacional.

Un 28 de marzo, pero de 1999, se estrena el primer capítulo de “Futurama”, la serie de animación estadounidense creada por Matt Groening, la mente detrás de la familia más famosa de la televisión: “Los Simpson”. Los personajes, diseñados con el estilo tan característico de Groening, se situaban en un escenario completamente distinto de su serie predecesora, el año 3000. La historia comienza cuando Philip J. Fry, un ingenuo repartidor de pizza, queda atrapado en una cámara de criocongelación por accidente en la víspera del año 2000. Cuando despierta se encuentra mil años en el futuro, en una sociedad que ya cuenta con coches voladores, robots e incluso extraterrestres viviendo en La Tierra.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 28 de marzo y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 28 de marzo?

1845.- Estreno en Madrid de "Don Juan Tenorio", de José Zorrilla.

1856.- Se lleva a efecto la última ejecución pública en Inglaterra.

1899.- Marconi realiza la primera comunicación radiotelegráfica entre las dos orillas del Canal de la Mancha.

1929.- Se crea el Banco Exterior de España.

1935.- El ingeniero y piloto militar español Miguel Leret patenta el primer motor a reacción de la historia.

1939.- Finaliza la Guerra Civil española. Las tropas del general Franco toman Madrid, hasta ese momento en manos del gobierno de la República y es el fin de la contienda.

1964.- Pablo VI eleva al rango de archidiócesis las diócesis de Madrid y Barcelona.

2014.- El ex primer ministro noruego Jens Stoltenberg, nombrado secretario general de la OTAN.

2021.- Las entidades financieras españolas Bankia y La Caixa se fusionan bajo la denominación CaixaBank.

2025.- Un fuerte terremoto registrado en Birmania, de magnitud 7,7, deja más de 3.600 muertos

¿Quién nació el 28 de marzo?

1515.- Teresa de Jesús, escritora mística española y reformadora de las Carmelitas.

1910.- Ingrid, reina madre de Dinamarca.

1933.- Tete Montoliu, músico y pianista español de jazz.

1942.- Luis Felipe "Pipe" Areta, atleta español.

1949.- Josephine Chaplin, actriz británica.

1986.- Lady Gaga, cantante y compositora estadounidense.

1986.- Amaia Salamanca, actriz española.

¿Quién murió el 28 de marzo?

1941.- Virginia Woolf, escritora británica.

1969.- Dwight Eisenhower, militar y ex presidente de los EEUU.

1985.- Marc Chagall, pintor francés de origen ruso.

2002.- Juan Guerrero Zamora, director de cine español.

2009.- Helen Levitt, fotógrafa estadounidense.

2013.- Manuel García Ferré, dibujante español creador del personaje "Petete".

2023.- Ryuichi Sakamoto, destacado músico japonés.

¿Qué se celebra el 28 de marzo?

Hoy, 28 de marzo, se celebra el Día de la Tarta Selva Negra.

Horóscopo del 28 de marzo

Los nacidos el 28 de marzo pertenecen al signo del zodiaco Aries.

Santoral del 28 de marzo

Hoy, 28 de marzo, se celebra san Castor de Tarso.