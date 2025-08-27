Efemérides de hoy 27 de agosto de 2025: ¿Qué pasó el 27 de agosto?

El 27 de agosto de 2015, 71 refugiados son hallados muertos por asfixia en el interior de un camión frigorífico abandonado en una autopista del este de Austria, cerca de la frontera con Hungría. Europa se estremece ante una de las tragedias más crudas de la crisis migratoria. Entre las víctimas se encuentran ocho mujeres y cuatro niños, todos ellos atrapados en condiciones inhumanas mientras intentaban alcanzar un futuro mejor en el continente europeo. El hallazgo, realizado en Parndorf, evidenció el grado de desesperación de quienes huyen de conflictos y pobreza, y puso de relieve la brutalidad de las redes de tráfico de personas que operan en la región.

La investigación posterior llevó a la detención de varios implicados en Hungría, y en 2018, un tribunal húngaro condenó a 25 años de prisión a los cuatro principales responsables del crimen. El caso se convirtió en símbolo del fracaso de las políticas migratorias europeas y en un llamado urgente a reforzar la protección de los derechos humanos en las rutas de tránsito. La masacre de Parndorf no solo dejó una cicatriz en la conciencia europea, sino que también reveló la necesidad de respuestas coordinadas frente a una crisis que sigue cobrándose vidas en silencio.

Un 27 de agosto, pero de 2023, en el certamen del queso de Cabrales, celebrado en Asturias, se alcanza un nuevo récord histórico al subastar el mejor ejemplar del año por la cifra de 30.000 euros, la más alta en las 51 ediciones del evento. La pieza ganadora, elaborada por la quesería Los Puertos en Póo de Cabrales, es adquirida por el restaurante El Llagar de Colloto, que se impone en la puja por cuarto año consecutivo. Con esta venta, el queso azul más emblemático de España mantiene su lugar en el Guinness World Records, consolidando su prestigio internacional y el valor artesanal de los productores locales. Además, el 15 % de lo recaudado se destina a la Asociación Galbán de lucha contra el cáncer, reforzando el compromiso social del certamen.

¿Qué pasó el 27 de agosto?

1813.- Batalla de Dresde (Alemania): El Ejército de Napoleón derrota a las tropas de Austria, Prusia y Rusia (Sexta Coalición).

1859.- Apertura del primer pozo de petróleo en Titusville (Pensilvania, EEUU), cuna del "boom" del "oro negro".

1883.- 6.400 muertos en una erupción del volcán Perbuatány, entre Java y Sumatra, y destruye gran parte del archipiélago de Krakatoa (Indonesia).

1900.- Entra en funcionamiento la primera línea de autobús de larga distancia entre Londres y Leeds: 320 kms, dos días de duración y una vez a la semana.

1910.- Thomas Edison hace la primera demostración del cinematógrafo con sonido o kinetófono.

1939.- Primer vuelo pilotado del avión alemán 'Heinkel He 178', sin hélice y motor a reacción con turbina.

1953.- España y el Vaticano firman en Roma un Concordato con la Santa Sede.

1979.- El IRA asesina a Lord Louis Mountbatten, primo segundo de la reina Isabel II de Inglaterra, y último virrey de la India.

2003.- El hospital Virgen de las Nieves de Granada da heroína a toxicómanos por primera vez en España: primer ensayo de un programa de la Junta de Andalucía.

2004.- Concluyen 22 días de asedio de la Gran Mezquita de Nayaf (Bagdad) por seguidores del clérigo iraquí Al Sadr con varios centenares de muertos.

2023.- El mejor queso de Cabrales del año es subastado por 30.000 euros, cifra nunca alcanzada en las 51 ediciones del certamen dedicado al queso más reconocido de Asturias (España) y que lo mantiene en el Guinnes World Records.

¿Quién nació el 27 de agosto?

1770.- J. G. Federico Hegel, filósofo alemán.

1870.- Amado Nervo, poeta mexicano.

1899.- Eduardo Torroja, ingeniero español.

1924.- Fernando Zóbel, pintor español.

1941.- Ibrahim Babangida, expresidente de Nigeria.

1943.- Luis Rojas Marcos, psiquiatra español.

1976.- Carlos Moyá, tenista español.

¿Quién murió el 27 de agosto?

1576.- Tiziano Vecellio, pintor italiano.

1611.- Luis de Victoria, compositor español.

1635.- Lope de Vega, dramaturgo español.

1664.- Francisco de Zurbarán, pintor español.

1893.- Peter Mitterhofer, científico austriaco, inventor de la máquina de escribir.

2007.- Emma Penella, actriz española.

2012.- Aurora Bautista, actriz española.

¿Qué se celebra el 27 de agosto?

Hoy, 27 de agosto, se celebra el Día Mundial de los Lagos.

Horóscopo del 27 de agosto

Los nacidos el 27 de agosto pertenecen al signo del zodiaco Virgo.

Santoral del 27 de agosto

Hoy, 27 de agosto, se celebra santa Mónica, san Rufo y san Marcelino.