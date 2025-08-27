¿Cuál es la canción del verano este año?: aquí algunas candidatas

Durante décadas, la canción del verano fue un concepto claro, casi un ritual. Sonaban en todas las radios, se repetían sin descanso en chiringuitos, fiestas y discotecas, y acompañaban a millones de personas durante sus vacaciones. King África con su “Bomba”, Georgie Dann con himnos como “La barbacoa” o el fenómeno global de Las Ketchup con “Aserejé” marcaron un antes y un después en la forma de entender la temporada estival.

Sin embargo, con el paso de los años, este fenómeno ha perdido fuerza y nitidez. Hoy, el panorama musical es mucho más diverso, cambiante y, sobre todo, efímero. Las plataformas de streaming ofrecen un catálogo casi infinito que se renueva cada semana. Lo que hoy es tendencia puede dejar de serlo mañana, y esa velocidad ha puesto en jaque a la idea de una única canción que defina todo un verano. A esto se suma la fragmentación del público. Mientras algunos jóvenes se inclinan por los nuevos lanzamientos de artistas internacionales como Taylor Swift, otros encuentran su canción del verano en el último hit de reguetón. En España, nombres como Aitana se disputan la atención mediática y de las listas de reproducción, pero sin llegar a dominar de forma absoluta como ocurría en otras épocas.

El debate se centra, entonces, en si realmente sigue existiendo una “canción del verano” o si el concepto ha quedado obsoleto. La música actual se consume con tal rapidez que es difícil que un tema aguante toda la temporada en lo más alto. La democratización del acceso, sumada al algoritmo que ofrece música personalizada, ha convertido la experiencia en algo mucho más individual que colectivo.

Los clásicos nunca fallan

Pese a todo, hay algo que no cambia: los clásicos. Cuando llega el calor, siempre hay un espacio reservado para las guitarras de Fito & Fitipaldis, las letras de Amaral o los himnos inmortales de Queen. Son canciones que, sin ser compuestas para el verano, logran atravesar generaciones y acompañar cada año a quienes buscan un sonido familiar y atemporal.

En definitiva, puede que hoy no exista una única canción del verano, pero sí existe la necesidad de encontrar una banda sonora para los meses más cálidos. Y quizá la verdadera respuesta sea que cada persona tiene la suya propia.

