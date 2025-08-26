Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Dana

Incertidumbre a unos días del inicio de curso en los centros educativos más afectados por la Dana

La Generalitat anuncia obras exprés mientras persisten las críticas de madres y padres por el estado actual en el que se encuentran los barracones casi 10 meses después de la DANA

Colegios dañados por la DANA

Situación de los colegios arrasados por la DANA de Valencia | Europa Press

Publicidad

Sandra Navarro
Publicado:

La Conselleria de Educación ha anunciado que acelerará el proceso de reconstrucción de los colegios devastados por la DANA que azotó la Comunitad Valenciana hace casi un año. En concreto, el Consell ha aprobado la puesta en marcha de obras urgentes para levantar de nuevo tres de los centros más afectados, utilizando un procedimiento administrativo simplificado con el objetivo de reducir los plazos al mínimo.

La medida llega tras las crecientes quejas de las asociaciones de madres y padres (AMPAS) de varios municipios afectados, quienes denuncian que, a pocos días de que arranque el nuevo curso escolar, los centros permanecen en el mismo estado de abandono que antes del verano. Según señalan, no se ha percibido grandes avances en meses y la preocupación predomina entre las familias por la situación en la que regresarán los alumnos a las aulas. Rubén Pacheco, presidente de FAMPA (Federación de Asociaciones de Padres y Madres) manifiesta un sentimiento generalizado de absoluto abandono. El profesorado comenzará antes, el 1 de septiembre, con una ausencia de condiciones óptimas, asegura.

Actualmente, más de 4.000 menores siguen sin poder acudir a sus colegios habituales, diez meses después de la catástrofe. Ocho de los centros educativos dañados serán finalmente derribados debido a la gravedad de los daños sufridos. Aunque se ha previsto su reubicación provisional en aulas prefabricadas. Algunas de estas instalaciones todavía no cuentan con suministros básicos como el eléctrico, el acceso al agua o un suelo asfaltado. Este factor incrementa la inquietud de la comunidad educativa.

Desde Conselleria de Educación se insiste en que todos los alumnos podrán retomar el curso en condiciones “dignas”, aunque el tiempo avanza contrarreloj y las promesas deberán materializarse antes del próximo 8 de septiembre, fecha en la que está previsto el regreso a clase en la mayoría de los municipios valencianos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.

Noticias de hoy, martes 26 de agosto de 2025

Noticias de hoy, martes 5 de agosto de 2025

Publicidad

Sociedad

El fuego cruza una carretera por el incendio forestal en las proximidades de Cipérez (Salamanca)

El viento aviva los incendios en España con más de 95.000 hectáreas arrasadas en agosto y 16 comunidades declaradas zonas catastróficas

Varios migrantes llegando al Puerto de Motril

Andalucía, Cataluña y Madrid, las más 'capacitadas' para acoger migrantes no acompañadas: ¿cómo es el ranking en España?

Ayuda para los centros educativos afectados por la DANA

Incertidumbre a unos días del inicio de curso en los centros educativos más afectados por la Dana

Foto de archivo de lobos
Cantabria

Denuncian a una familia por colarse en el recinto de lobos de Cabárceno tras difundirse un vídeo en redes

Vecinos de León se niegan a desalojar sus casas por el fuego: "El mundo rural importa una mierda"
Incendios forestales

Vecinos de León se sienten abandonados y se niegan a irse de sus casas por el fuego: "El mundo rural importa una mierda"

Encierros de San Sebastián de Los Reyes 2025, segundo día en directo
Encierro

Una manada separada y siete heridos leves en el segundo día de encierros de San Sebastián de los Reyes

Los toros de la ganadería Carlos Núñez han sido los protagonistas de este segundo encierro diurno de las fiestas patronales de la localidad.

Explosivos intervenidos
Explosivos caseros

Detenido en Lleida un hombre por fabricar explosivos caseros y colocarlos en oficinas públicas

Durante el registro en el domicilio del reincidente, los Mossos d'Esquadra hallaron más explosivos listos para ser detonados.

Atropello en Alicante

Mata a su vecino tras una discusión en Alicante: llevaban años con problemas por la delimitación de sus fincas

consulta médica

El Tribunal Supremo de Justicia de Canarias detecta una presunta trama de corrupción en Tenerife con incentivos a médicos para recetar medicamentos

Imagen de un vehículo de la Guardia Civil

Encuentran muerto en su casa a un subinspector retirado de la Policía: tenía golpes por todo el cuerpo

Publicidad