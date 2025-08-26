Incertidumbre a unos días del inicio de curso en los centros educativos más afectados por la Dana

La Conselleria de Educación ha anunciado que acelerará el proceso de reconstrucción de los colegios devastados por la DANA que azotó la Comunitad Valenciana hace casi un año. En concreto, el Consell ha aprobado la puesta en marcha de obras urgentes para levantar de nuevo tres de los centros más afectados, utilizando un procedimiento administrativo simplificado con el objetivo de reducir los plazos al mínimo.

La medida llega tras las crecientes quejas de las asociaciones de madres y padres (AMPAS) de varios municipios afectados, quienes denuncian que, a pocos días de que arranque el nuevo curso escolar, los centros permanecen en el mismo estado de abandono que antes del verano. Según señalan, no se ha percibido grandes avances en meses y la preocupación predomina entre las familias por la situación en la que regresarán los alumnos a las aulas. Rubén Pacheco, presidente de FAMPA (Federación de Asociaciones de Padres y Madres) manifiesta un sentimiento generalizado de absoluto abandono. El profesorado comenzará antes, el 1 de septiembre, con una ausencia de condiciones óptimas, asegura.

Actualmente, más de 4.000 menores siguen sin poder acudir a sus colegios habituales, diez meses después de la catástrofe. Ocho de los centros educativos dañados serán finalmente derribados debido a la gravedad de los daños sufridos. Aunque se ha previsto su reubicación provisional en aulas prefabricadas. Algunas de estas instalaciones todavía no cuentan con suministros básicos como el eléctrico, el acceso al agua o un suelo asfaltado. Este factor incrementa la inquietud de la comunidad educativa.

Desde Conselleria de Educación se insiste en que todos los alumnos podrán retomar el curso en condiciones “dignas”, aunque el tiempo avanza contrarreloj y las promesas deberán materializarse antes del próximo 8 de septiembre, fecha en la que está previsto el regreso a clase en la mayoría de los municipios valencianos.

