Efemérides de hoy 25 de junio de 2025: ¿Qué pasó el 25 de junio?

El 25 de junio de 2009, el mundo perdió a Michael Jackson, el icónico “Rey del Pop”, quien falleció a los 50 años en su residencia de Los Ángeles tras un paro cardíaco.

Días después, la investigación reveló que su médico personal, Conrad Murray, le había administrado dosis indebidas de propofol y otros medicamentos, lo que provocó su muerte. Murray fue declarado culpable de homicidio involuntario en 2011. Jackson, que en ese momento se preparaba para su esperada gira de regreso 'This Is It', dejó un legado incomparable en la música, el baile y la cultura popular.

Más allá de sus éxitos como Thriller o Billie Jean, Michael Jackson siempre transmitió un mensaje de paz, amor y unidad. Uno de sus momentos más recordados fue su actuación en el intermedio de la Super Bowl XXVII en 1993, donde pidió al mundo que se uniera para construir un futuro mejor. Hoy en día, su influencia sigue viva, inspirando a nuevas generaciones.

Un 25 de junio, pero de 1950, estalla la Guerra de Corea, uno de los grandes conflictos del siglo XX. Ese día, las tropas de Corea del Norte, apoyadas por la Unión Soviética y China, cruzan el paralelo 38 e invaden Corea del Sur, iniciando una guerra que durará tres años.

Ante la invasión, las Naciones Unidas, lideradas principalmente por Estados Unidos, interviene en defensa de Corea del Sur. El conflicto dejó millones de muertos y desplazados, y concluyó en 1953 con un armisticio, por lo que técnicamente nunca se firmó un tratado de paz definitivo.

La frontera establecida, la Zona Desmilitarizada (DMZ), sigue siendo hasta hoy siendo uno de los puntos más tensos del planeta.

La Guerra de Corea marcó el inicio de la Guerra Fría en Asia y sus consecuencias aún se reflejan en las relaciones internacionales actuales.

¿Qué pasó el 25 de junio?

1857.- Se publica el libro de poemas 'Las flores del mal', de Charles Baudelaire.

1870.- Isabel II, desde su exilio en París, abdica en favor de su hijo, el futuro Alfonso XII.

1947.- Se publica 'El Diario de Ana Frank' bajo el título de 'La casa de atrás'.

1978.- Argentina logra la Copa Mundial de Fútbol al vencer en la final a Países Bajos (3-1).

1982.- Estreno en Estados Unidos de la película 'Blade runner', de Ridley Scott.

1983.- España deroga el uso del garrote vil.

1984.- Prince lanza su icónico álbum 'Purple rain'.

1998.- Asesinado por ETA Manuel Zamarreño, concejal del PP de Rentería (Guipúzcoa).

2012.- Crisis económica mundial: España formaliza la petición de rescate de la banca a la Unión Europea.

2021.- Entra en vigor en España la Ley de la Eutanasia.

¿Quién nació el 25 de junio?

1852.- Antonio Gaudí, arquitecto español.

1903.- George Orwell, escritor británico.

1961.- Ricky Gervais, actor, humorista y escritor británico.

1963.- George Michael, músico británico.

1971.- Angela Kinsey, actriz estadounidense.

1975.- Chenoa, cantante española.

1980.- Inma Cuesta, actriz española.

¿Quién murió el 25 de junio?

1984.- Michel Foucault, filósofo francés.

1995.- William Layton, dramaturgo estadounidense.

1997.- Jacques Cousteau, oceanógrafo francés.

2014.- Ana María Matute, escritora española.

2017.- Alain Senderens, chef francés.

2018.- Jesús Cardenal, fiscal español.

2024.- Bill Cobbs, actor estadounidense.

¿Qué se celebra el 25 de junio?

Hoy, 25 de junio, se celebra el Día de la Gente de Mar.

Horóscopo del 25 de junio

Los nacidos el 25 de junio pertenecen al signo del zodiaco Cáncer.

Santoral del 25 de junio

Hoy, 25 de junio, se celebran los santos Máximo, Guillermo, Eva y Orosia.