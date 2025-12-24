Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Los presuntos autores de los asesinatos en Elche tenían antecedentes previos y pasan a disposición judicial

Los dos presuntos autores, de nacionalidad polaca, se tratan de un hombre de 19 y 35 años. Asimismo, poseen antecedentes en los registros de la Guardia Civil, la Policía Local y de la Policía Nacional.

Ruz dice que los detenidos por el crimen de Elche son &quot;reincidentes&quot; y apunta a &quot;fallos del sistema&quot;

Ruz dice que los detenidos por el crimen de Elche son "reincidentes" y apunta a "fallos del sistema"EUROPAPRESS

Beni López
Publicado:

La Guardia Civil detuvo ayer a las 14.00 a dos presuntos hombres autores de un homicidio y de una agresión en Elche. Un suceso, que tuvo lugar a las 18 horas del pasado lunes, trajo consigo la muerte de dos hombres y la hospitalización de un tercero en el Hospital del municipio alicantino. Las tres víctimas eran de nacionalidad alemana. Posteriormente, sus autores se atrincheraron en una vivienda de la pedanía de la Marina, perteneciente a Elche.

Los supuestos autores se tratan de un hombre de 19 y 35 años, según recoge EFE. Asimismo, fuentes de la investigación recogidas por El País, afirman que eran hombres capaces de matar a dos personas y dejar malherida a otra a golpes, patadas y puñetazos sin usar armas blancas o de fuego. Además, cuentan con antecedentes en los registros de la Guardia Civil, la Policía Local y de la Policía Nacional.

Igualmente, se detectó un rastro de sangre que se correspondería a la maniobra de ambos detenidos por sacar los cadáveres del inmueble y dejarlos abandonados en una carretera circundante con evidentes huellas de politraumatismos que tendrán que certificar la autopsia.

Los detenidos pasan a disposición judicial

Asimismo, este 24 de diciembre, los detenidos han pasado disposición judicial tras declarar ante la Guardia Civil, según ha informado fuentes del cuerpo armado a EFE. Los arrestados quedan a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Elche.

Más detalles del caso

Los dos presuntos autores de homicidio fueron atrincherados en la vivienda del ciudadano alemán. Según informa EFE, el propietario de la casa avisó a tres compatriotas de que, a través de las cámaras de seguridad, de un intento de allanamiento.

En el momento en el que los compatriotas del dueño de la vivienda fueron a sacar a los okupas, estos recibieron una paliza que acabó con la vida de dos hombres de 62 y 50 años de edad y dejó herido a otro de 50 años. Fuentes de la Benemérita, descartaron los indicios de las armas de fuego en este suceso.

Cabe señalar que los guardias reconocieron a los autores, puesto que ya trataron de ocupar esta misma vivienda en hasta en dos ocasiones más.

En esta línea, el primer edil de Elche, Pablo Ruz, ya se pronunció afirmando que estos presuntos autores eran "reincidentes" y que esto es "un problema gravísimo y, en el caso de estos individuos".

"A pesar del arresto han estado en la calle y esto es gravísimo, esto es muy grave y esto demuestra que tanto las leyes como los responsables de que las leyes se cumplan evidentemente hacen aguas y esto como alcalde lo tengo que denunciar", ha expresado.

