¿Cómo saber si una baliza está homologada por la DGT? Facua denuncia a varias plataformas por vender balizas sin conexión

FACUA-Consumidores en Acción denuncia a varias plataformas online ante la falta de información clara sobre las balizas V16 sin conectividad con Tráfico. La delación se ha realizado ante el Ministerio de Consumo.

La asociación señala que las balizas que se comercializan en portales como Amazon, AliExpress y Leroy Merlin aparecen como "homologada por la DGT". Sin embargo, no especifican que su vigencia, "como complemento de los triángulos de señalización", caducará a finales de 2025. Cabe señalar que las nuevas balizas V16 conectadas se tendrán que implementar a partir del 1 de enero de 2026.

"En estos anuncios, ni los vendedores ni las plataformas ofrecen a los potenciales compradores información suficiente para que éstos puedan adoptar una decisión de compra fundada. Varios de estos anuncios tienen reseñas de otros usuarios que advierten de la falta de información proporcionada, ya que no se informa de la caducidad de la homologación del dispositivo", detalla FACUA.

FACUA apunta a que estas plataformas "no han hecho nada al respecto" y permiten a los vendedores tener estos productos pese a que "sus anuncios tienen una flagrante falta de información".

FACUA solicita que se abra expedientes sancionadores

La asociación apunta a que esta falta de información vulnera el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

FACUA pone de relieve varios artículos entre ellos, el 60 que especifica que "antes de que el consumidor y usuario quede vinculado por un contrato y oferta correspondiente, el empresario deberá facilitarle de forma clara, comprensible y accesible, la información relevante, veraz y suficiente sobre las características principales del contrato, en particular sobre sus condiciones jurídicas y económicas".

En esta línea, el artículo 7 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal considera desleal subraya que "la omisión u ocultación de la información necesaria para que el destinatario adopte o pueda adoptar una decisión relativa a su comportamiento económico con el debido conocimiento de causa".

Con estas razones, FACUA asegura que ha solicitado a Consumo que abra expedientes sancionadores a estas plataformas de comercio online y que informen de forma clara sobre la caducidad de las balizas V16 que comercializan.

Qué son las balizas V16 y cuándo se implementarán

A partir del 1 de enero de 2026, los conductores van a tener que reemplazar los triángulos de preseñalización de peligro por el dispositivo V16. Todo ello para evitar los peligros que conlleva el hecho de colocar y montar los triángulos y evitar "el riesgo de atropello y la gravedad de las consecuencias".

La baliza es un dispositivo de preseñalización de peligro que sustituye a los triángulos de emergencia. Esta herramienta avisa a los conductores por una luz que el vehículo está detenido. Además, este instrumento informa de la ubicación del vehículo a la plataforma DGT 3.0 para su información en tiempo real.

¿Cómo saber si una baliza está homologada por la DGT?

La DGT especifica en un listado las marcas y modelos certificadosque han superado el proceso de certificación en los laboratorios designados y que por tanto cumple con los requisitos mínimos para su uso así como de "lo dispuesto en el ANEXO XI 'SEÑALES EN LOS VEHÍCULOS' del Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos". Además, desde su página oficial especifican cuáles han terminado su vigencia.

