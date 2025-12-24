Una mujer da a luz en su casa con la ayuda de una vecina en Alcalá de Henares, Madrid

Una mujer ha dado luz en su casa ayudada por una vecina. Los hechos han ocurrido a las 11 de la mañana del pasado 23 de diciembre en Alcalá de Henares, según cuentan fuentes del servicio de emergencias a 20 minutos. El parto ha sido guiado por el Centro Coordinador del SUMMA 112 hasta la llegada del equipo sanitario.

Según constatan medios locales como 'Dream Alcalá' o 'Luna de Henares', el parto ha tenido lugar en la vivienda de la mujer ante la imposibilidad de desplazarse a un centro sanitario. Por ello, una vecina ha acudido en su auxilio mientras realizaba la llamada al 112.

El parto fue coordinado por vía telefónica con instrucciones claras ante la llegada de los sanitarios. Con esta actuación, el parto se desarrolló sin dificultad y la recién nacida llegó al mundo en su propia casa.

Más tarde, un equipo sanitario del SUMMA 112 fue hasta el lugar para atender tanto a la madre como a la bebé y así comprobar su estado de salud. Tal y como recoge 20 Minutos, a la llegada de los sanitarios, la niña ya había nacido y la vecina todavía seguía con las manos libres.

La unidad llegó a tiempo para cortar el cordón umbilical y se realizó varias comprobaciones a la neonata. Hasta el domicilio se desplazó una UVI móvil y fueron trasladadas al Hospital Universitario Príncipe de Asturias, según informa el medio citado previamente. Ambas fueron trasladadas en buen estado.

El 112 pone de relieve la colaboración ciudadana en situaciones de emergencia y la eficacia de la asistencia telefónica que ha permitido apoyo inmediato hasta la llegada de los profesionales.

Una madre de 27 años da a luz en el portal de su casa en Madrid

No es la primera vez que ocurre un hecho así en la Comunidad de Madrid. El pasado mes de noviembre, una mujer de 27 años dio a luz en un portal en el distrito madrileño de Retiro. El parto tuvo lugar a las 20.15 del 19 de noviembre, en la calle Alcalde Sainz de Baranda. El bebé nació cuando llegó el Samur-PC. Sus padres iba de camino del hospital, pero la madre rompió aguas al bajar el primer escalón y no pudo seguir. Fueron los equipos del Samur quienes cortaron el cordón umbilical y las han puesto piel con piel.

Tanto la madre como la niña fueron trasladas en perfecto estado al Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Por su parte, la Policía Municipal escoltó el convoy garantizando el traslado seguro de la madre y la neonata.

Está claro que la labor de los sanitarios es clave para saber como actuar en este tipo de casos. Aunque no hay cifras recientes, SUMMA 112 avanzó que atendieron a casi 600 llamadas por parto en curso o parto inminente en 2023. En este tipo de casos, muchas veces ocurre que el parto progresa tan rápido que no da tiempo a llegar al hospital.

