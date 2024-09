Cronología de la erupción del volcán de La Palma: de los primeros temblores a la reconstrucción

Se cumplen tres años desde que la isla de La Palma viviera la erupción de un volcán que tuvo en vilo a sus habitantes durante 85 días y cambió la vida de los palmeros para siempre. La erupción comenzó el 19 de septiembre de 2021 a las 15:13 horas y provocó la evacuación de 7.000 personas que tuvieron que abandonar sus casas prácticamente con lo puesto y sin saber lo que les deparaba el futuro. La lava arrasó más de 3.000 construcciones de las cuales 1.400 eran viviendas, sepultó 70 kilómetros de carreteras y más de 350 hectáreas de cultivos de plataneras.

Todo comenzaba ocho días antes de la erupción, con una intensa actividad sísmica y de deformación. Desde el día 11 de septiembre se registraron más de 25.000 pequeños terremotos que se convirtieron en el preludio de la erupción del conocido como volcán de Cumbre Vieja, en la zona de Montaña

Rajada, en la localidad de El Paraíso del municipio de El Paso. La de Cumbre Vieja era la última erupción en la isla desde la del Teneguía que tuvo lugar en 1971, y la última en Canarias desde el volcán submarino de El Hierro en 2011.

Tras tres meses ininterrumpidos expulsando lava, la actividad se detuvo el 13 de diciembre convirtiéndose en la erupción histórica más larga registrada en la isla y tercera en el archipiélago. El volcán emitió entre 6140 y 11. 500 toneladas diarias de Dióxido de Azufre, y las cenizas y polvo, llegaban hasta alturas de 6000 metros obligando a cerrar los aeropuertos en varias ocasiones.

La colada de lava llegó al mar el 29 de septiembre, y con ello se produjo una nube de gases tóxicos, y una elevación de la temperatura del agua y se formaron dos deltas lávicos.

El 9 de febrero de 2023 el Cabildo de La Palma oficializó la denominación de Volcán de Tajogaite.

La destrucción provocada por el volcán dejó un balance de daños de cerca de 1.000 millones de euros y a día de hoy, para los afectados, las ayudas no han sido suficientes para las miles de personas que lo perdieron todo. Cáritas atiende en La Palma a más de 3.000 personas, y todavía muchos de los afectados siguen pagando una vivienda que no existe y que no recuperarán jamás.

El volcán de La Palma ha comenzado a mostrar señales de actividad nuevamente en este 2024 pero el director del Instituto Volcanológico de Canarias, Nemesio Pérez, niega la existencia de parámetros que indiquen una posible reactivación del volcán.

