Efemérides de hoy 21 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 21 de marzo?

El 21 de marzo de 2010, la Cámara de los Representes de Estados Unidos aprueba la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, la reforma sanitaria conocida como 'ObamaCare'. Impulsada por la administración de Barack Obama, la legislación tiene un objetivo claro, reducir el número de adultos del país norteamericano que carecen de seguro médico. La estructura de los servicios de salud estadounidenses es, principalmente, sostenida por el sector privado. Por ese entonces, cerca de 50 millones de habitantes no contaban con un seguro, la reforma plantea la obligatoriedad de contratar una cobertura médica con multas para aquellos casos que no cumplan con la normativa. Además, la ley blinda la protección al paciente, prohibiendo a las aseguradoras a rechazar como clientes a enfermos, ni a que puedan llegar a cancelar un seguro en caso de que desarrollen algún tipo de indisposición.

Un 21 de marzo, pero de 1958, nace el actor Gary Oldman. Criado en el seno de una familia humilde, el artista británico inicio su carrera de intérprete junto al grupo de teatro Greenwich Young People’s Theathre. Su nombre comenzaría a ganar relevancia en 1986, cuando protagonizó la película 'Sid y Nancy', donde encarnó al polémico bajista drogadicto de los Sex Pistols, Sid Vicious. Aclamado por la crítica por sus papeles como Drácula, en la adaptación del mito de Francis Ford Coppola, o el psicópata Norman Stansfield, en 'León el profesional', también conseguiría el clamor del público general tras sus apariciones en las películas de 'Harry Potter' y la trilogía de 'Batman' de Christopher Nolan. Oldman además cuenta con una estatuilla Óscar a mejor actor por su actuación como Williom Churchill en 'El instante más oscuro'.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 21 de marzo y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 21 de marzo?

1788.- Un incendio devasta gran parte de la ciudad de Nueva Orleans, por entonces capital de la Luisiana española y actualmente parte de los Estados Unidos.

1804.- Promulgación en Francia del Código Civil, conocido como Código Napoleón, que ordenaba y armonizaba la legislación civil revolucionaria en un solo cuerpo jurídico.

1888.- Un incendio destruye por completo el teatro Baquet, de Oporto (Portugal), y mueren 80 personas.

1960.- Mueren 69 personas y cerca de 200 resultaron heridas en una protesta contra el régimen racista de Sudáfrica en la localidad de Sharpeville.

1975.- La organización terrorista de ultraderecha Triple A, secuestra y asesina a ocho miembros de las Juventudes Peronistas en la conocida como 'Masacre de Pasco'.

1999.- El suizo Bertrand Piccard y el británico Brian Jones aterrizan en el desierto de Egipto culminando la primera vuelta al mundo en globo sin escalas.

2006.- Jack Dorsey y otros tres socios fundan en San Francisco la red social Twitter.

2008.- El presidente francés, Nicolas Sarkozy, anuncia la reducción del arsenal nuclear de su país.

2015.- La 'marea del siglo', un fenómeno que responde a la inusual alineación del Sol y la Luna eleva las aguas del Atlántico hasta máximos de 14,6 metros de altura.

2022.- Alberto Núñez Feijóo elegido presidente del Partido Popular con el 99,63% de los votos, el más votado en la historia del partido.

¿Quién nació el 21 de marzo?

1806.- Benito Juárez, presidente de México y uno de los promotores de la independencia de su país.

1905.- Joan Corominas, filólogo.

1932.- Walter Gilbert, bioquímico estadounidense.

1954.- Isabel Quiñones 'Martirio', cantante española.

1955.- Jair Bolsonaro, presidente de Brasil.

1961.- Lothar Matthaus, futbolista alemán.

1963.- Ronald Koeman, futbolista holandés.

¿Quién murió el 21 de marzo?

1931.- Herman Muller, excanciller alemán.

1997.- Fritz Spielmann, compositor y pianista austriaco.

2010.- Wolfgang Wagner, director de ópera y músico alemán.

2015.- Moncho Alpuente, músico, escritor y periodista satírico.

2021.- Nawal al Saadawi, escritora feminista egipcia.

2023.- Willis Reed, baloncestista estadounidense, campeón de la NBA con los Knicks.

2024.- Frédéric Mitterrand, político francés.

¿Qué se celebra el 21 de marzo?

Hoy, 21 de marzo, se celebra el Día Mundial de los Glaciares.

Horóscopo del 21 de marzo

Los nacidos el 21 de marzo pertenecen al signo del zodiaco Aries.

Santoral del 21 de marzo

Hoy, 21 de marzo, se celebra san Juan de Valence.