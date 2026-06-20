Efemérides de hoy 20 de junio de 2026: ¿Qué pasó el 20 de junio?

El 20 de junio de 2024, el lince ibérico deja de formar parte de la lista de animales en peligros de extinción. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), organismo encargado de medir el riesgo de desaparición de una especie, pasó al lince de la categoría “en peligro” a “vulnerable”. Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica, publicó un comunicado dando la buena noticia. España había conseguido pasar de 94 ejemplares en 2002 a 2.401 en 2024, un trabajo que se había conseguido gracias «al esfuerzo de administraciones, organizaciones y centros de investigación» según comentó Ribera.

Un 20 de junio, pero de 2018, Canadá anuncia de manera oficial la legalización del consumo de marihuana para uso recreativo. Tras meses de debate, la votación se decantó por aprobación de la ley con 52 votos a favor, 29 en contra y 2 abstenciones. La medida tenía como principales objetivos la reducción del mercado negro para redirigir el flujo del dinero a la economía formal y fiscalizada; establecieron penas de hasta 14 años para quien vendiera la droga a menores de edad; y estandarizaron las regulaciones estrictas de conducción bajo los efectos del THC.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 20 de junio y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 20 de junio?

1782.- El Congreso de EE.UU. aprueba el escudo del país, con un águila de alas abiertas.

1789.- Juramento del Juego de Pelota, precursor de la Revolución Francesa.

1898.- Guerra entre Estados Unidos y España tras apoderarse un buque estadounidense de Guam, isla española, y supuso la primera posesión de EE.UU. en el Pacífico.

1967.- Cassius Clay, condenado a 5 años de prisión por rechazar enrolarse al Ejército y combatir en Vietnam.

1971.- Se estrena en México el famoso programa 'El Chavo del 8'.

1975.- Estreno en Estados Unidos de la película 'Tiburón'.

1991.- Berlín vuelve a ser capital de Alemania, 43 años después.

1997.- Felipe González anuncia que se retira como secretario general del PSOE, tras más de 23 años al frente.

2003.- Creación de la Fundación Wikimedia, matriz de Wikipedia.

2012.- El Tribunal Constitucional español legaliza el partido Sortu, un año después de ser declarado ilegal por el Supremo al considerarlo heredero de Batasuna.

2013.- El futbolista Messi y su padre son acusados en España de defraudar 4 millones de euros (fueron condenados en 2016).

¿Quién nació el 20 de junio?

1913.- Juan de Borbón y Battenberg, hijo de Alfonso XIII y padre de Juan Carlos I.

1928.- Jean Marie Le Pen, político ultraderechista francés.

1949.- Lionel Richie, cantante estadounidense.

1952.- John Goodman, actor estadounidense.

1954.- Karlheinz Brandenburg, alemán, creador del formato MP3.

1964.- Remedios Cervantes, modelo y presentadora española.

1967.- Nicole Kidman, actriz australiana.

¿Quién murió el 20 de junio?

1898.- Manuel Tamayo y Baus, dramaturgo español.

1975.- Marisa Villardefrancos, escritora española.

2014.- Amalia Miranzo, profesora y política española, primera senadora del PSOE.

2018.- Dante Caputo, político argentino.

2021.- Juan Forn, escritor y editor argentino.

2021.- Enrique Bustamante, catedrático español de Comunicación Audiovisual.

2024.- Donald Sutherland, actor canadiense.

¿Qué se celebra el 20 de junio?

Hoy, 20 de junio, se celebra el Día Mundial del Wifi.

Horóscopo del 20 de junio

Los nacidos el 20 de junio pertenecen al signo del zodiaco Géminis.

Santoral del 20 de junio

Hoy, 20 de junio, se celebra san Gobano de Irlanda.