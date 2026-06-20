Noticias de hoy, sábado 20 de junio de 2026

La retirada del pasaporte de Begoña Gómez, los ataques en el sur del Líbano o las acusaciones de Alberto Núñez Feijóo, entre las noticias más relevantes de este sábado, 20 de junio.

El juez Peinado reitira el pasaporte a Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado ha acordado abrir juicio oral con jurado popular a Begoña Gómez, retirarle el pasaporte, y la obligación de comparecer cada 15 días para firmar en sede judicial. Unas medidas que el magistrado acuerda también para su asesora, Cristina Ávarez, "durante el tiempo que dure la tramitación de esta causa, y hasta que sea dictada una resolución firme".

Armengol renuncia a ser la candidata del PSOE en las primarias

La secretaria general del PSIB-PSOE y presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha anunciado este sábado que no concurrirá a las próximas primarias de su partido para ser la candidata socialista a la Presidencia del Govern balear en las elecciones autonómicas de 2027, ya que lo considera el paso más adecuado "en este contexto político".

Nuevos ataques en el sur del Líbano

La situación en el sur del Líbano continúa marcada por una calma tensa, que se ve amenazada por nuevos ataques de violencia. En las últimas horas, varios bombardeos israelíes han afectado distintas localidades de la región, provocando decenas de víctimas y reavivando el temor a una nueva escalada del conflicto.

Feijóo carga contra Pedro Sánchez

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado este sábado contra el líder del ejecutivo, Pedro Sánchez por el rechazo de la Mesa del Congreso de la moción para pedir al presidente del Gobierno que convoque elecciones, ya que considera que "ha supuesto la degradación máxima del sanchismo".

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