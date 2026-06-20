Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Noticias hoy

Noticias de hoy, sábado 20 de junio de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, sábado 20 de junio de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, jueves 26 de marzo de 2026

Noticias de hoy, sábado 20 de junio de 2026

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

La retirada del pasaporte de Begoña Gómez, los ataques en el sur del Líbano o las acusaciones de Alberto Núñez Feijóo, entre las noticias más relevantes de este sábado, 20 de junio.

El juez Peinado reitira el pasaporte a Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado ha acordado abrir juicio oral con jurado popular a Begoña Gómez, retirarle el pasaporte, y la obligación de comparecer cada 15 días para firmar en sede judicial. Unas medidas que el magistrado acuerda también para su asesora, Cristina Ávarez, "durante el tiempo que dure la tramitación de esta causa, y hasta que sea dictada una resolución firme".

Armengol renuncia a ser la candidata del PSOE en las primarias

La secretaria general del PSIB-PSOE y presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha anunciado este sábado que no concurrirá a las próximas primarias de su partido para ser la candidata socialista a la Presidencia del Govern balear en las elecciones autonómicas de 2027, ya que lo considera el paso más adecuado "en este contexto político".

Nuevos ataques en el sur del Líbano

La situación en el sur del Líbano continúa marcada por una calma tensa, que se ve amenazada por nuevos ataques de violencia. En las últimas horas, varios bombardeos israelíes han afectado distintas localidades de la región, provocando decenas de víctimas y reavivando el temor a una nueva escalada del conflicto.

Feijóo carga contra Pedro Sánchez

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado este sábado contra el líder del ejecutivo, Pedro Sánchez por el rechazo de la Mesa del Congreso de la moción para pedir al presidente del Gobierno que convoque elecciones, ya que considera que "ha supuesto la degradación máxima del sanchismo".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Efemérides de hoy 20 de junio de 2026: ¿Qué pasó el 20 de junio?

El lince ibérico deja de estar en peligro de extinción

Publicidad

Sociedad

Pasajeros afectados

VÍDEO: 200 pasajeros llevan 20 horas atrapados en el aeropuerto de Fuerteventura tras la cancelación de un vuelo

Noticias de hoy, jueves 26 de marzo de 2026

Noticias de hoy, sábado 20 de junio de 2026

imagen de archivo de una playa

Muere ahogado un hombre de mediana edad en una playa de Barcelona

Desmantelada en Sevilla una red dedicada al comercio ilegal de animales exóticos
COMERCIO ILEGAL

Desmantelada en Sevilla una red dedicada al comercio ilegal de animales exóticos

El Supremo indemniza con 2,5 millones a Ahmed Tommouhi tras 15 años preso por error
INDEMNIZACIÓN

El Supremo indemniza con 2,5 millones a Ahmed Tommouhi tras 15 años preso por error

El lince ibérico deja de estar en peligro de extinción
Efemérides

Efemérides de hoy 20 de junio de 2026: ¿Qué pasó el 20 de junio?

Consulta las efemérides de hoy 20 de junio de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Playas andaluzas plagadas de algas.
Andalucía

Preocupante invasión de algas asiáticas en las playas de Cádiz

La Diputación gaditana hace frente a la llegada masiva de algas asiáticas que viven en sus costas desde 2019 y muestra su apoyo a los municipios afectados.

Segundo fallecido tras el accidente en una playa de Tarragona

Segundo fallecido tras el accidente en una playa de Tarragona

Una universitaria y una jubilada comparten piso

Universitarias y jubiladas comparten vivienda en Valencia: “Es un alojamiento alternativo y con muchas ventajas”

Antena 3 Noticias

El tierno momento entre Sandra Golpe y Angie Rigueiro: "Les dejo con la embarazada más guapa de Atresmedia"

Publicidad