Efemérides de hoy 17 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 17 de marzo?

El 17 de marzo de 2024, Vladimir Putin se asegura un nuevo mandato presidencial tras las elecciones presidenciales celebradas entre el 15 y el 17 de marzo, en las que obtiene el 88% de los votos según los datos oficiales difundidos por la Comisión Electoral Central rusa. Diversos medios internacionales destacaron que los comicios se desarrollaron sin una oposición real y en un contexto político fuertemente controlado, lo que convirtió el resultado en un desenlace ampliamente anticipado.

La victoria, que prolonga su permanencia en el poder hasta 2030, fue presentada por el Kremlin como una muestra de respaldo popular, mientras que observadores externos subrayaron las limitaciones democráticas del proceso y la ausencia de alternativas competitivas. El resultado, el más alto registrado en unas presidenciales rusas desde la caída de la URSS, consolidó aún más la figura de Putin en un momento marcado por tensiones internacionales y el impacto continuado de la guerra en Ucrania.

Un 17 de marzo, pero de 1808, estalla en Aranjuez un levantamiento popular contra Manuel Godoy, poderoso valido de Carlos IV, en un clima de creciente descontento por la crisis económica y la presión de la invasión napoleónica. La revuelta, conocida como el Motín de Aranjuez, culminó con la caída y detención de Godoy y forzó al monarca a abdicar en favor de su hijo Fernando, un giro político que evidenció el profundo desgaste de la Corona y anticipó la inestabilidad que marcaría los inicios de la Guerra de la Independencia.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 17 de marzo y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 17 de marzo?

1813.- Guerra de la Independencia de España: El rey José Bonaparte, hermano de Napoleón, abandona Madrid.

1917.- Nace la mítica revista española TBO, nombre (tebeo) por el que se conoce popularmente en España a los cómics y que ha servido como argumento para instaurar el Día del Cómic.

1929.- Ante la creciente agitación estudiantil contra el Gobierno, el dictador Miguel Primo de Rivera ordena clausurar la Universidad Central.

1948.- Firma del Tratado de Bruselas entre Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Francia y Gran Bretaña, precursor de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

1959.- El Dalai Lama (máxima autoridad política y religiosa para los budistas tibetanos) Tenzin Gyatso abandona su país disfrazado de soldado. Dos semanas después llegó a la India.

1969.- Golda Meir se convierte en la primera mujer en alcanzar el puesto de primer ministro en Israel.

1992.- Sudáfrica decide en referéndum poner fin al "apartheid" y respaldar las negociaciones tendentes a una sociedad democrática multirracial.

2000.- Más de 500 seguidores de la secta religiosa "Restauración de los Diez Mandamientos de Dios" se encierran y se queman vivos en una iglesia de Kanunga, Uganda.

2008.- El Gobierno cubano de Raúl Castro levanta a los agricultores la prohibición de comercializar sus productos.

2011.- El Consejo de Seguridad de la ONU autoriza "todas las medidas necesarias" para proteger a la población y establecer una zona de exclusión aérea en Libia.

2023.- La Corte penal Internacional emite orden de arresto contra Putin por deportación ilegal de niños ucranianos a Rusia.

¿Quién nació el 17 de marzo?

1834.- Teófilo Daimler, ingeniero alemán, primer constructor del motor de explosión para automóviles.

1914.- Eduardo Miura, ganadero español.

1918.- Sabino Fernández Campo, exjefe de la Casa del Rey.

1935.- Luis Goytisolo, escritor español.

1951.- Kurt Russell, actor estadounidense.

1958.- José Manuel Abascal, atleta español, medallista olímpico.

1962.- Pello Ruiz Cabestany, ciclista español.

¿Quién murió el 17 de marzo?

1584.- Iván "El Terrible", zar ruso.

1878.- José Amador de los Ríos, literato español.

1995.- José María Forqué, director y productor español de cine.

2002.- Van Tien Dung, general vietnamita que tomó Saigón en 1975.

2012.- Francisco Valladares, actor español.

2020.- Betty Williams, pacifista británica premiada en 1976 con el Premio Nobel de la Paz.

2023.- Rocío Espinosa López-Cepero, conocida como "Laura Valenzuela", actriz y pionera de la televisión española.

¿Qué se celebra el 17 de marzo?

Hoy, 17 de marzo, se celebra el Día de San Patricio.

Horóscopo del 17 de marzo

Los nacidos el 17 de marzo pertenecen al signo del zodiaco Piscis.

Santoral del 17 de marzo

Hoy, 17 de marzo, se celebran los santos Patricio, José de Arimatea, Teodoro y Pablo.