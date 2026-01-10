Efemérides de hoy 10 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 10 de enero? 

El 10 de enero de 2019, se lleva a cabo la segunda toma de posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, tras su victoria en las elecciones presidenciales de mayo de 2018. El acto tiene lugar en el Tribunal Supremo de Justicia y se desarrolla en un clima de irregularidades y fuerte tensión política. La ceremonia genera todo tipo de reacciones, marcada por denuncias de fraude electoral, baja participación y la ausencia de numerosos líderes internacionales.

Países de América y Europa rechazan la legitimidad del mandato y reconocen a la Asamblea Nacional como único poder democrático. Además, Venezuela atraviesa una grave crisis económica y social, con hiperinflación, escasez de productos básicos y un éxodo masivo de población. Por otro lado, la oposición intensifica sus movilizaciones y se abre una etapa de confrontación institucional que agrava la inestabilidad política, acelera la crisis del sistema venezolano y acaba en una crisis presidencial.

Un 10 de enero, pero de 1877, se establece en España el servicio militar obligatorio, un sistema de reclutamiento que afecta a amplios sectores de la población masculina. La medida se aprueba en el contexto de la Restauración borbónica, tras el final de la tercera guerra carlista, con el objetivo de reforzar el ejército y garantizar la estabilidad del Estado. El nuevo modelo impone la incorporación forzosa de los jóvenes en edad militar, aunque mantiene mecanismos de exención y sustitución mediante pago.

La implantación del servicio obligatorio provoca protestas entre las clases populares, que no pueden costear la redención. A lo largo de las décadas, el sistema se convierte en un elemento central de la política militar española y en una experiencia común para varias generaciones. Marca la relación entre el Estado y la sociedad hasta su supresión definitiva en 2001.

¿Qué pasó el 10 de enero?

1863.- Entra en funcionamiento el Metro de Londres, primer ferrocarril subterráneo del mundo, con una longitud de 6 kilómetros.

1920.- Entra en vigor el Tratado de Versalles.

1927.- Se estrena la película de ciencia ficción 'Metrópolis', de Fritz Lang.

1929.- Nace 'Tintín', de Hergé, en un diario belga.

1933.- Un grupo de anarcosindicalistas declara el comunismo libertario en Casas Viejas (Cádiz). La dura represión por parte de la Guardia Civil y la Guardia de Asalto republicanas acaba con una veintena de muertos.

1941.- Se firma en Berlín el pacto germano-soviético que delimita las nuevas fronteras entre los dos países.

1946.- Comienza en Londres la primera Asamblea General de Naciones Unidas.

1958.- El Gobierno español aprueba la reorganización de los territorios de Ifni y Sáhara, que pasan a ser provincias.

2003.- Corea del Norte abandona el Tratado de No Proliferación Nuclear y el Organismo Internacional de Energía Atómica.

2011.- ETA anuncia un alto el fuego "permanente, general y verificable".

2016.- Carles Puigdemont es investido presidente de la Generalitat de Cataluña.

¿Quién nació el 10 de enero?

1880.- Manuel Azaña, presidente de la II República española.

1928.- Manuel Alcántara, escritor y periodista español.

1954.- Margarita Mariscal de Gante, jueza y exministra española.

1956.- Antonio Muñoz Molina, escritor y académico español.

1971.- Iñigo de la Serna, político e ingeniero español.

1976.- David Muñoz, cantante español, integrante, con su hermano Jose, del dúo 'Estopa'.

¿Quién murió el 10 de enero?

1971.- Coco Chanel, seudónimo de Gabrielle Chanel, diseñadora de moda francesa.

2007.- Carlo Ponti, productor de cine italiano y marido de Sofía Loren.

2011.- Juanito Navarro, actor cómico español.

2016.- David Bowie, músico británico.

2023.- Constantino II, último rey de Grecia.

2025.- Paquita Ors, pionera de la farmacia y la cosmética española.

¿Qué se celebra el 10 de enero?

Hoy, 10 de enero, se celebra el Día Mundial de la Gente Peculiar.

Horóscopo del 10 de enero

Los nacidos el 10 de enero pertenecen al signo del zodiaco Capricornio.

Santoral del 10 de enero

Hoy, 10 de enero, se celebran san Arconte y la beata María Dolores Rodríguez Sopeña.