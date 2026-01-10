Lotería Nacional
Sorteo Extraordinario de Invierno de hoy sábado 10 de enero: Comprobar décimo del sorteo, en directo
Sigue el sorteo extraordinario de Invierno de la Lotería Nacional de hoy en directo para comprobar si tu número puede tener premio en la lotería del sábado 10 de enero, que reparte más de 100 millones de euros.
Publicidad
SORTEO LOTERÍA NACIONAL DE INVIERNO EN DIRECTO
En 1 hora dará comienzo el sorteo de la Lotería Nacional de Invierno del 10 de enero. Desde aquí podrás consultar los números premiados para saber si has sido uno de los afortunados. Para seguir el sorteo de hoy en directo, mantén actualizada esta página.
NÚMEROS ANTERIOR Y POSTERIOR DEL SEGUNDO PREMIO DE LA LOTERÍA NACIONAL DE INVIERNO
El número anterior o posterior del segundo premio del Sorteo Extraordinario de Invierno de la Lotería Nacional de hoy, también tienen premio. 12.000 euros a la serie, es decir, 1.200 euros al décimo.
NÚMEROS ANTERIOR Y POSTERIOR DEL PRIMER PREMIO DE LA LOTERÍA NACIONAL DE INVIERNO
Si tienes el número anterior o posterior del primer premio del Sorteo Extraordinario de Invierno de la Lotería Nacional de hoy 10 de enero están premiados con 21.000 euros a la serie, es decir, 2.100 euros el décimo.
SEGUNDO PREMIO LOTERÍA NACIONAL DE INVIERNO
El segundo premio del Sorteo Extraordinario de Invierno de la Lotería Nacional de hoy sábado 10 de enero está dotado de 300.000 euros a la serie, es decir, 30.000 euros el décimo.
PRIMER PREMIO LOTERÍA NACIONAL DE INVIERNO
El primer premio del Sorteo Extraordinario de Invierno de enero de la Lotería Nacional de hoy sábado está dotado de 150.000 euros al décimo.
DÉCIMOS LOTERÍA NACIONAL DE INVIERNO
La emisión del sorteo extraordinario de Invierno de enero de la Lotería Nacional de hoy consta 10 series de 100.000 billetes cada una. Un billete la lotería administrada por Loterías y Apuestas del Estado tiene un precio de 150 euros, pero al estar divididos en décimos, podrás participar comprando un décimo por 15 euros.
PROBABILIDADES DE GANAR LA LOTERÍA NACIONAL DE INVIERNO
Sabiendo que cualquier número del bombo tiene las mismas opciones de salir y habiendo 10 millones de décimos que pueden optar al primer premio , podemos calcular que hay un 0,00001% de probabilidades de llevarnos el premio millonario del Sorteo extraordinario de Invierno.
HORARIO SORTEO LOTERÍA NACIONAL DE INVIERNO
El Sorteo Extraordinario de Invierno de hoy, sábado 10 de enero dará comienzo aproximadamente a las 13:00 h (horario peninsular). El sorteo se celebra en el salón de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. Para seguir el sorteo en directo y conocer todos los resultados del sorteo extraordinario de enero de la Lotería Nacional, mantén actualizada esta página en tu navegador.
PREMIOS LOTERÍA NACIONAL DE INVIERNO
El sorteo extraordinario de Invierno de enero de la Lotería Nacional de hoy reparte un primer premio de 1.500.000 euros a la serie y un segundo premio de 300.000 euros a la serie.
LOTERÍA NACIONAL DE INVIERNO: SORTEO DEL SÁBADO EN DIRECTO
¡Buenos días y bienvenidos a la retransmisión del sorteo extraordinario de Invierno de enero de la Lotería Nacional en directo! Saca tu décimo para comprobar si tu número se encuentra entre los agraciados por el sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado hoy sábado 10 de enero que reparte un primer premio de 1,5 millones de euros a la serie.
Publicidad