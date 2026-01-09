Noticias de hoy, viernes 9 de enero de 2026

La última hora de Venezuela, o la declaración de Feijóo como testigo ante la jueza de la Dana, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, viernes 9 de enero de 2026.

Última hora de Venezuela

Hoy, el presidente de Estados Unidos se reúne con las grandes petroleras de todo el mundo. Entre ellas, la española Repsol. Lo hará en la Casa Blanca. Quiere convencerlas para que inviertan en Venezuela para ampliar las extracciones de crudo. Además, ha querido dejar claro que el único límite a su poder es su propia moralidad.

Feijóo declara ante la jueza de la Dana

Hoy es el turno de Feijóo. Declara como testigo ante la jueza de la Dana. Lo hará por videoconferencia desde su despacho del Congreso. Ha sido citado para dar cuenta de los comentarios que le pudo hacer Mazón sobre la situación durante la catástrofe. La jueza cree que es "una certeza" que el líder del PP tuvo información sobre lo que sucedía.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.