Noticias de hoy, viernes 9 de enero de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, viernes 9 de enero de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Antena 3 Noticias
Publicado:

La última hora de Venezuela, o la declaración de Feijóo como testigo ante la jueza de la Dana, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, viernes 9 de enero de 2026.

Última hora de Venezuela

Hoy, el presidente de Estados Unidos se reúne con las grandes petroleras de todo el mundo. Entre ellas, la española Repsol. Lo hará en la Casa Blanca. Quiere convencerlas para que inviertan en Venezuela para ampliar las extracciones de crudo. Además, ha querido dejar claro que el único límite a su poder es su propia moralidad.

Feijóo declara ante la jueza de la Dana

Hoy es el turno de Feijóo. Declara como testigo ante la jueza de la Dana. Lo hará por videoconferencia desde su despacho del Congreso. Ha sido citado para dar cuenta de los comentarios que le pudo hacer Mazón sobre la situación durante la catástrofe. La jueza cree que es "una certeza" que el líder del PP tuvo información sobre lo que sucedía.

China reabre sus fronteras tras tres años por el COVID

Imagen de 'la mujer de la carretera'

La Policía pide colaboración para identificar a 'la mujer de la carretera', hallada muerta en Barcelona en 2003

Efectivos de seguridad

Muere un hombre de 56 años en el incendio de una vivienda en Ciempozuelos (Madrid)

Efemérides de hoy 9 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 9 de enero? 

Varios medios de comunicación a las puertas del edificio de los juzgados de San Bartolomé de Tirajana
Bebé canarias

Acusada de asesinato la madre del bebé encontrado muerto en los baños de un hospital de Canarias

Mapa de balizas en tiempo real
El mapa que muestra las balizas activas en tiempo real hace saltar las alarmas por miedo a robos

La baliza obligatoria desde principios de año sigue afrontando críticas por su funcionamiento y por el uso de la información que facilita cada vez que se activa.

Aparcamiento subterráneo de coches
Investigan la muerte de un hombre y una mujer hallados inconscientes dentro de un coche en un garaje de Soria

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía y Emergencias, pero finalmente ambos han fallecido.

DURAS IMÁGENES: Apuñalamiento por la espalda a un cliente en un bar de Mazarrón

Hospital Juan Ramón Jiménez, en Huelva.

Muere una niña de 5 años por un "cuadro fulminante" de sepsis meningocócica en Huelva

acosador capó

Un joven se sube al capó de un coche en mitad de la autopista e intimida a las ocupantes del vehículo

